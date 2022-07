Aumentano le offerte di lavoro attive al Centro per l’Impiego di Cerignola

Aumenta il numero delle offerte di lavoro pervenute presso il Centro per l’Impiego di Cerignola nelle ultime due settimane. Il CPI, infatti, ha implementato il servizio IDO (Incrocio Domanda-Offerta) a seguito delle nuove assunzioni ad opera di ARPAL Puglia, l’agenzia regionale che gestisce i servizi legati alle Politiche del Lavoro. Le figure ricercate spaziano dal settore turismo e ristorazione all’agroalimentare, a quello legato all’industria e costruzioni: camerieri di sala, addetti alla cottura e mondatura ortaggi, magazzinieri, pizzaioli, addetti alle pulizie, commessi e ausiliari di vendita ma anche figure specialistiche quali tecnico di laboratorio e responsabile qualità. Si segnalano due tirocini come commessi e uno offerta rivolta agli iscritti al collocamento mirato.

Le offerte di lavoro vengono pubblicate e aggiornate costantemente sul portale “Lavoro per Te-Puglia”. Per avere maggiori dettagli e/o candidarsi, è possibile rivolgersi presso il Centro per l’Impiego (o scrivere alla mail ido.cerignola@regione.puglia.it) o consultare le posizioni aperte sul portale www.lavoroperte.regione.puglia.it o l’app “Lavoro per te Puglia”.

Come candidarsi sul portale “Lavoro per Te”? (lato utente)

Consulta le offerte di lavoro sul sito filtrate per luogo di lavoro, professione, titolo di studio; accedi con SPID e compila il tuo CV per inviare la tua candidatura.

Come pubblicare un annuncio di lavoro? (lato azienda)

Scrivi una mail a cpi.cerignola@regione.puglia.it oppure a ido.cerignola@regione.puglia.it e ti invieremo il modulo IDO da compilare con le specifiche dell’offerta.

Il Centro per l’Impiego di Cerignola, sito in via Vittorio Veneto, 33, è aperto al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì anche dalle 15 alle 16.30).