Beach Club Ippocampo, ingresso gratuito per diversabili dal lunedì al venerdì

Un’estate al mare, senza dimenticare la solidarietà. Il Beach club di Ippocampo propone a coloro che vivono condizioni di diversabilità di poter usufruire dei servizi della spiaggia in forma completamente gratuita dal lunedì al venerdì per tutta la stagione balneare. “L’iniziativa – spiega Antonella Pece, direttore della struttura turistica – è stata voluta per agevolare quanti hanno ancora più difficoltà, visto il particolare momento di grave crisi economica che stiamo attraversando. Non è solo una proposta solidale, ma è un invito a vivere il mare che è vita e salute. Consentire l’ingresso gratuito ai diversabili è un segno, quindi, di condivisione così da poter passare giornate spensierate e in compagnia”. Chiunque voglia usufruire dell’opportunità offerta da Beach club può far riferimento alla struttura, chiamando al numero di telefono 0884/571292.