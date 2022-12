Bergamo: come parcheggiare all’aeroporto di Orio al Serio con MyParking

Al giorno d’oggi l’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo è uno dei principali scali del Nord Italia, anche per via delle numerose compagnie a basso costo che hanno scelto di farvi tappa e delle decine di voli in partenza e in arrivo, ogni giorno, dalle maggiori città nazionali e straniere. Per questo motivo, trovare parcheggio nei pressi di questo hub può risultare piuttosto complicato, con una ricerca che può rivelarsi lunga e stressante e che in alcuni casi può portare persino a fare tardi ai controlli di sicurezza e, di conseguenza, al check-in. Al giorno d’oggi, tuttavia, per ottimizzare i tempi e posteggiare l’auto senza stress è possibile affidarsi alle risorse della rete. In quest’ambito, un vero e proprio punto di riferimento è costituito da MyParking, la piattaforma digitale con cui è possibile trovare in modo semplice e veloce il parcheggio all’aeroporto di Bergamo più indicato per le proprie necessità.

Come prenotare un parcheggio online ad Orio al Serio con MyParking

Il servizio messo a disposizione da MyParking permette di visionare una mappa generale dei parcheggi presenti nelle vicinanze di Orio al Serio, ciascuno completo di orari, tariffe, posti disponibili (all’aperto e al coperto), sconti e optional. In tal modo, l’utente può mettere a confronto le varie soluzioni e decidere con tutta calma dove lasciare la propria autovettura, calcolando la distanza rispetto all’aeroporto (e al gate di partenza del volo) e, quindi, il tempo necessario per la percorrenza. La prenotazione può essere effettuata dalla piattaforma in qualsiasi momento ed è possibile scegliere di pagare online oppure presso la struttura selezionata.

Dalla navetta al car valet: tutti i servizi dei parcheggi selezionati da MyParking.it

Oltre a prenotare il parcheggio più conveniente in base alle esigenze e ai costi, affidandosi a MyParking.it è possibile scegliere tra strutture che mettono a disposizione una serie di servizi extra che rendono l’esperienza ancora più confortevole. Si tratta, per esempio, dell’opportunità di avvalersi del car valet, che permette di lasciare l’auto davanti al terminal a un addetto del parcheggio che si occuperà di parcheggiarla e restituirla al proprietario, sempre nel punto di consegna concordato. In alternativa, è possibile optare per parcheggi che mettono a disposizione il servizio di navetta, con cui raggiungere l’aeroporto, ottimizzando i tempi ed evitando il trasporto della valigia. In aggiunta, in alcune strutture viene messa a disposizione la possibilità di richiedere il servizio “tieni tu le chiavi”, che permette al guidatore di tenere con sé le chiavi del veicolo ed evitare qualsiasi spostamento del mezzo durante il periodo di sosta. Infine, è bene ricordare che MyParking seleziona anche parcheggi dotati di colonnine per la ricarica di auto elettriche: in questo caso per usufruire del servizio è sufficiente contattare il gestore della struttura e segnalare la necessità.

Come risparmiare sul parcheggio con MyParking

Riduzioni e offerte, poi, permettono di risparmiare anche sul lato economico. Gli utenti di MyParking, infatti, ricevono un quantitativo di punti bonus ad ogni pagamento online che, una volta raggiunta la soglia stabilita, potranno essere convertiti in sconti veri e propri. Risparmio che, peraltro, diventa ancora maggiore suggerendo il servizio ad un amico, dato che si riceverà un codice sconto non appena l’invitato effettuerà la registrazione presso la piattaforma. Per usufruire di questo vantaggio, previsto anche per l’utente neo-iscritto, è sufficiente aver effettuato una sola prenotazione su MyParking.