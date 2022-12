Bio Gustiamo Flv Cerignola, nulla da fare con la capolista Fasano (0-3)

La capolista volley Fasano si dimostra squadra assai completa e porta via l’intero bottino dal pala “Tatarella” nella nona giornata del girone L di serie B2 (14-25; 15-25; 18-25 i parziali). In premessa era nota l’estrema difficoltà dell’impegno contro una formazione che viaggia a punteggio pieno e ha ceduto finora soltanto un set alle avversarie: ciononostante e malgrado la differenza di valori in campo, la Bio Gustiamo Flv ha provato ad opporre le sue armi, riuscendo in ogni caso a confezionare una prestazione dignitosa al cospetto della battistrada del raggruppamento. La situazione in classifica si complica (zona salvezza attualmente distante cinque lunghezze), ora un’altra settimana di lavoro per coach Claps per conoscere meglio il gruppo e trovare le misure ideali per interrompere una lunga serie negativa. Diviene così di fondamentale importanza la sfida di sabato prossimo in casa della Primadonna Bari, un match da non fallire per restituire morale e serenità al gruppo cerignolano.