Bis con vittoria netta a Bitetto per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola

Ancora una vittoria per le pantere della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola che, nel recupero della 18^ giornata contro la giovane e volenterosa formazione locale della VM Costruzioni, trova la seconda vittoria in pochi giorni e consolida la seconda posizione in solitaria a quota 29 punti, in attesa della partita che Amatori Bari dovrà disputare questo weekend. Una partita sempre gestita dalle fucsia di mister Valentino, che hanno fatto valere la maggior esperienza ed un ben più alto tasso tecnico rispetto alla compagine di casa, volenterosa di far bene ma che nulla ha potuto contro Altomonte e compagne. Ennesima occasione, quella di ieri sera, che ha dato modo di far girare tutto il roster a disposizione del tecnico cerignolano e, soprattutto, ha consentito di far rifiatare le colonne portanti dell’organico. Prossimo impegno per la Pallavolo Cerignola domenica sera, alle ore 18:00, quando al PalaDileo arriverà il fanalino di coda Potenza.

