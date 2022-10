Bonito incontra la città: numeri, attività e iniziative nel primo anno

«Ho sentito esigenza di comunicare l’attività cospicua messa in campo dalla mia amministrazione. Non è superfluo ricordare cosa si è ereditato e cosa in 11 mesi siamo riusciti a fare». Parte così il Sindaco Francesco Bonito nell’Aula Consiliare “G. Di Vittorio” del Comune di Cerignola in occasione dell’incontro con la città e la stampa. «La DIA la scorsa settimana ha dedicato un capitolo specifico nella propria relazione semestrale. A dimostrazione che esiste il fenomeno mafioso in questa città. La settimana scorsa in uno dei 15 cantieri di opere pubbliche aperte è comparso il braccio destro di un narcotrafficante. Ho immediatamente segnalato e denunciato la cosa alle forze dell’ordine. Il pericolo, dunque, c’è» sottolinea il primo cittadino.

Bonito ripercorre tema su tema quanto fatto, nella gran parte dei casi quanto preparato e da realizzare nel futuro prossimo, a breve, media e lunga scadenza. Ad un format dialogico, considerata la presenza della stampa locale, si preferisce quello della relazione. Il Sindaco parte dai debiti: 31 milioni di euro ereditati tra disavanzo, curatela e Ager. Proprio grazie al dialogo costante con l’organismo regionale si è giunti al dissequestro dell’impiantistica, funzionale al trattamento in loco dei rifiuti. Per la raccolta invece l’idea è sostituire la Tekra attraverso una gara europea. Su questo si procederà alla nomina di una persona esterna per coordinare la stesura del bando. «Entro un mese ci sarà un consiglio comunale per decidere chi deve gestire gli impianti. La mia idea – precisa Bonito – è un progetto di finanza». Sull’abbandono di rifiuti invece, oltre le pulizie straordinarie, il Sindaco vuole investire sull’educazione civica: «chiederò ai dirigenti di consentirmi di tenere lezioni civiche agli alunni».

Sul fronte sicurezza il primo cittadino ricorda che, di concerto con l’assessore Teresa Cicolella, la Polizia Locale è tornata a presidiare le strade. «Abbiamo approvato il Daspo urbano, ma sopratutto stiamo portando a compimento il progetto sulla sicurezza dell’ospedale: dalla prossima settimana una pattuglia di vigili sarà in presidio all’ospedale». Ma non è tutto. «Stiamo stilando un protocollo di sicurezza cittadino. Avremo così una politica securitaria che non ha nessuna altra città» aggiunge. In Zona Industriale si lavora per la linea internet e per la realizzazione della Zes. Bonito sottolinea come Cerignola abbia il miglior assessore al bilancio della regione e per questo notevole è stato il lavoro sul fronte economico. «Affrontata con competenza e risolutezza la questione del debito. Già dal prossimo anno si vedranno i risultati. E’ stato poi approvato il regolamento per le entrate tributarie».

Il teatro Mercadante aprirà a fine mese per una tre giorni in cui ci sarà anche la rappresentazione della Cavalleria Rusticana, seppure già da aprile prossimo la struttura sarà interessata da nuovi interventi per il completamento del tetto. Tanta cultura e tanto sociale, rimarca Bonito, senza dimenticare gli europei di volley Under21. «Da quanto ci siamo noi si pagano i canoni di locazione popolare, adesso pari a 50mila euro l’anno. Nel 2018 la somma era pari a 10mila euro». Un passaggio è dedicato anche ai lavoratori ex-Sia, per i quali il Comune di Cerignola ha anticipato delle somme, circa il 40%, senza attendere gli esiti della curatela. «Ci siamo esposti ad un rischio, ma era doveroso farlo».

Nella chiosa un riferimento alle strade: «abbiamo già deliberato una gara per affidare ad un impresa il lavoro di copertura delle buche per le strade di Cerignola. Un intervento da 300mila euro ad anno per 3 anni». E ancora: «partiranno lavori di rifacimento della rete idrica in 4 strade periferiche, la costruzione di un pozzo artesiano nella contrada Posta Angeloni, il completamento della piscina comunale per 2 milioni di euro, il Parco verde alle Fornaci, il rifacimento dell’Area mercatale di Sant’Antonio e un concorso di idee per Piazza Duomo e Terra Vecchia. A Santa Barbara abbiamo dato incarico all’architetto Sgobba di progettare un Auditorium per la nostra città sui terreni dei fratelli Carbone». Per il futuro della città il Sindaco annuncia l’avvio dei lavori per il nuovo PUG, il nuovo strumento urbanistico.

«A quei mascalzoni che sostengono che non abbiamo fatto niente dico: sfido chiunque a trovare un altro momento della storia della città dove contemporaneamente erano aperti 15 cantieri pari a 22 milioni di euro». E, dunque, ancora numeri: «38 milioni di euro raccolti in un anno. Di questo passo supereremo ampiamente i numeri, tutti da verificare, dei quali si vantava l’ex-Sindaco nei 4 anni conclusi con lo scioglimento per infiltrazioni mafiose» conclude Bonito.