Bonito su proroga a Tekra: «è una proroga tecnica, soluzione migliore in questo momento»

E’ il tema del giorno la proroga concessa alla Tekra, che gestirà ancora per 18 mesi (salvo conclusione anticipata in caso di espletamento della gara europea) il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in attesa che abbia luogo la Gara Europea.

Non sono tardate ad arrivare le reazioni, come quella dell’ex-Sindaco Antonio Giannatempo (FdI) che ha definito «un bel fallimento» quanto predisposto ora dalla Giunta ad un anno dall’insediamento. Nella serata di ieri intanto, poco dopo la diffusione della notizia, il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito ha inteso comunicare in modo argomentando, attraverso un video (allegato), le ragioni della scelta compiuta «una proroga tecnica che è sempre legata ai tempi della gara, che cercheremo di esaurire nel più breve tempo possibile, entro i limiti dell’anno prossimo». In più il Sindaco fa sapere di avere «già incontrato i vertici di Tekra, ai quali ho chiesto un rinnovato impegno per la pulizia della nostra città, ai quali ho chiesto l’adempimento puntuale delle obbligazioni che hanno assunto, ricevendo ampie assicurazioni. La decisione assunta – conclude – è nell’esclusivo interesse della città. E’ la soluzione migliore in questo momento».