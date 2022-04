Brio Lingerie Pallavolo Cerignola autoritaria a Corato, il secondo posto è cosa fatta

Prova superba per le pantere della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola di mister Michele Valentino che, in una trasferta alla vigilia piena di insidie come quella di Corato, trovano una bella vittoria per 3-0 e chiudono aritmeticamente i giochi per la seconda posizione in classifica e la partecipazione ai play-off promozione. Contro una Polis Corato in piena forma ed in fiducia per le ultime vittorie contro Amatori Bari, Altomonte e compagne spingono sin dall’inizio sull’acceleratore trovando ottime trame in grado di mettere in difficoltà le avversarie. Alla fine il tabellone recita 3-0 per Cerignola, un risultato che porta le fucsia a quota 35 punti nel raggruppamento A. Una prova importante del collettivo ofantino, che dà un grande segnale a tutte le altre compagini in vista della post-season. Adesso testa alla ultima gara della regular season, in casa, quando giovedì sera al PalaDileo arriverà la capolista imbattuta del girone: Star Volley Bisceglie.

