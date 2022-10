Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, comodo 3-0 su Cutrofiano

Ottimo l’esordio in casa della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola di mister Valentino che, dopo aver vinto la prima assoluta al tie-break a Bari settimana scorsa, regola con un 3-0 davanti al pubblico amico la comunque volenterosa e giovane formazione ospite del Cuore di Mamma Cutrofiano. In un PalaDileo che fa registrare già importanti presenze per le gare casalinghe, Piarulli e Co. hanno la meglio in un’ora e mezza di gioco sul sestetto salentino allenato da mister Salomoni. Tre punti importanti per le pantere cerignolane ma che non devono comunque distrarre dal tanto lavoro che c’è ancora da fare in settimana per arrivare al top della condizione e per migliorare l’amalgama del gruppo fucsia. Dopo due giornate il collettivo capitanato da Margaret Altomonte ha conquistato già cinque punti in classifica, e sabato l’insidiosa trasferta di Bisceglie, ospiti di Sportilia, ieri sconfitta ad Isernia per 3-0.