Brio Lingerie Pallavolo Cerignola in cerca del tris, Bio Gustiamo Flv per cancellare lo zero in classifica

Sabato in trasferta per le due formazioni cerignolane del volley femminile, nella terza giornata del girone L di serie B2, alle prese con due derby pugliesi. La Brio Lingerie Pallavolo Cerignola farà visita domani (ore 19) alla Sportilia Volley Bisceglie, nella cornice del PalaDolmen. Le ragazze di Michele Valentino hanno accumulato cinque punti nelle prime due uscite: dopo il successo in rimonta all’esordio a Bari, sabato scorso il comodo 3-0 rifilato a Cutrofiano. Il test contro le adriatiche servirà a saggiare il livello di forma e di automatismi delle fucsia, attese da un avversario tradizionalmente ostico e che l’anno scorso ha conquistato una salvezza straordinaria, operando una rimonta tutta cuore e di rincorsa. Sempre guidate dal tecnico Nicola Nuzzi, le biscegliesi possono vantare nel proprio organico giocatrici di esperienza quali le ex Flv Carmen Bellapianta e Arianna Losciale nei ruoli di martello e regista, assieme alla centrale Di Reda e all’altra attaccante Nazzarini. Una vittoria ed una sconfitta per le sportiliane, battute ad Isernia nel precedente turno dopo aver superato al debutto Castellaneta. Gli ingredienti per una sfida interessante e vibrante ci sono tutti, lo spettacolo in campo non mancherà di certo.

Concreta occasione per cancellare lo zero in classifica invece per la Bio Gustiamo Flv, di scena sempre domani alle 17 a Cutrofiano. Il sestetto di Michele Drago affronta un team composto da under 18 e anch’esso ancora fermo al palo, ma che proverà a sfruttare il fattore campo per rendere complicati i piani ofantini. Il ko interno con Teramo ha comunque fornito indicazioni valide per l’allenatore rossogialloblu, soprattutto nel terzo set la squadra è sembrata più in palla e ha sfiorato la possibilità di riaprire il match. Buono il contributo delle subentrate Puro e Fanizzi, la Flv deve però registrare ricezione e difesa per riuscire ancor più a stare dentro alle gare anche contro rivali più attrezzate. In settimana capitan Viscito e compagne hanno lavorato sodo per limare errori e incertezze, con l’obiettivo di fare bene in terra salentina e, come detto, cercare di portare a casa i primi punti stagionali. Sarà importante un approccio sin da subito determinato, senza adeguarsi oltremodo ai possibili momenti di stanca nel gioco.