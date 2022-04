Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, strapazzato il fanalino di coda Potenza

Continua la striscia positiva della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola. Sul parquet del PalaDileo le fucsia chiudono la pratica Potenza in 45 minuti di gioco, portando agevolmente a casa i tre punti. La squadra di Mister Valentino supera con velocità e determinazione le giovanissime della PM Volley Potenza, conquistando la quarta vittoria consecutiva in campionato. Turnover per le titolarissime, Valentino chiama in causa tutta la rosa che risponde presente, offrendo un’ottima prestazione in campo. Altomonte e compagne restano così ancorate al secondo posto in classifica, aspettando il risultato della rivale barese, la City Moda Amatori Bari, al terzo posto. Ora le pantere saranno ospiti della Polis Corato, per poi tornare in campo al PalaDileo giovedì 14 aprile nel match contro la capolista StarVolley Bisceglie.

