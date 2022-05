Brio Lingerie Pallavolo Cerignola vittoriosa nettamente a Trepuzzi (0-3)

Inizia subito col piede giusto l’avventura della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola di mister Michele Valentino che, nella prima partita del mini girone dei playoff promozione in B2 contro il Trepuzzi Volley, vince per 3-0 in una trasferta di sicuro non facile e contro un avversario ben organizzato. La vittoria di sera certifica, ancora una volta, il buon momento di forma che le pantere cerignolane stanno attraversando, frutto di grande determinazione e sacrificio negli allenamenti settimanali da parte dell’intero roster a disposizione. Imposizione importante lontano dalle mura amiche, che vede adesso il collettivo fucsia a 3 punti in classifica insieme a Nardò in questo mini girone 4 in attesa della gara proprio contro le neretine di sabato prossimo, 7 maggio, quando al PalaDileo si prospetta il tutto esaurito in termini di presenze sugli spalti. Adesso testa alla ripresa degli allenamenti, martedì sera.