Cade in casa l’Ares Flv Cerignola, Palmi porta via l’intero bottino

Al rientro in campo dopo una lunghissima sosta, l’Ares Flv Cerignola incassa una nuova pesante sconfitta ad opera della Desi Volley Palmi (22-25; 18-25; 20-25 i parziali). Coach Sarcinella schiera il 6+1 composto da Micheletti in regia e Luzzi opposto; Peruzzi e Palumbo di banda; Mantovani e Mansi centrali, più Galuppi libero. Camiolo risponde con: Surace alzatrice e Mancuso opposto; Giometti e Fanelli laterali; Mearini e Okomo sottorete e Ciancio in difesa. Palmi parte con uno 0-4, Luzzi e Palumbo provano a ricucire (5-7): l‘opposto è molto efficace al servizio, tre aces valgono l’aggancio a 8. Mancuso rimette le ospiti avanti e Sarcinella chiama il primo timeout: Peruzzi prima e Palumbo poi per il 13 pari, segue sorpasso locale con il +2 del tocco morbido di Luzzi. Servizio vincente Mansi (18-14), le calabresi tornano sotto e dai nove metri annullano lo scarto, mettendo la freccia sul 19-20: finale di set in altalena, dal 20-23 alla Flv che accorcia a -1, un muro manda la Desi Volley in vantaggio al cambio di campo.

Fanizzi per Peruzzi nelle prime fasi del secondo periodo, Palmi parte ancora di gran carriera (0-4): l’Ares cerca di recuperare (Mansi a muro e ace Fanizzi per il pari 6). 8-10 ospite e sul 9-13 Sarcinella è costretto all’interruzione: il distacco si mantiene immutato nel prosieguo, prima di un nuovo allungo calabrese che risulterà decisivo per archiviare la seconda frazione. Torna Peruzzi nelle rossogialloblu, Cerignola è sempre col freno a mano tirato (1-4), poi Mantovani e Luzzi trovano il pareggio e il 5-4, Palmi risponde immediatamente (5-7): Peruzzi in parallela trova il pari 8 e di nuovo Desi a piazzare un break di quattro lunghezze (9-13). Le ofantine con gran generosità non smettono di inseguire, solo che le reggine fuggono via piazzandosi bene a muro e tenendo a bada i propositi di rimonta, anche nell’ultimo tentativo prodotto dalla Flv sul 20-22 risultato infruttuoso. Con un blockout della subentrata dal primo set Isgrò, l’intero bottino va alle viaggianti.

Si complica decisamente la missione salvezza dell’Ares, che a sprazzi gioca una buona pallavolo ma continua a difettare di continuità, impedendo magari di raccogliere qualcosa in più di quello che il campo racconta. Restano 6 i punti in classifica, nel prossimo turno la trasferta siciliana in casa della Duo Rent Terrasini.

Ecco il tabellino dell’Ares Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Micheletti 2, Luzzi 15, Peruzzi 5, Palumbo 9, Mantovani 4, Mansi 2, Fanizzi 1, Mancini, Galuppi (libero).