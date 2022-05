Carovana Komen a Cerignola: screening gratuiti per la prevenzione del tumore al seno

Il 10 maggio 2022 a Cerignola arriva la Carovana della Prevenzione Komen, in collaborazione con il Policlinico Universitario Gemelli di Roma. Dalle 8:30 alle 16:30, in Piazza Matteotti, sarà possibile – previa prenotazione- effettuare esami diagnostici per la prevenzione dei tumori del seno e tumori della pelle, oltre che percorsi di prevenzione primaria (consulenza nutrizionale). La giornata della prevenzione è dedicata alle donne appartenenti a categorie socio economiche svantaggiate non inserite nelle liste di screening della Regione Puglia e a persone che registrino condizioni di familiarità con la patologia.

“Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa perché siamo convinti che – spiega l’assessore Sergio Cialdella- la prevenzione sia l’arma più efficace per contrastare i tumori. Un’Amministrazione Comunale deve farsi carico di sensibilizzare e generare percorsi di prevenzione per garantire nel migliore dei modi il diritto alla salute. Abbiamo creato una vera e propria giornata della salute portando nella nostra città, a beneficio di tutti ed in maniera gratuita, i migliori specialisti della Breast Unit del Gemelli di Roma. Sarà possibile effettuare ecografie, visite della pelle, mappatura dei nei, visite nutrizionali, mammografie ed ecografie perché molto spesso, soprattutto nelle regioni del sud, la rinuncia alla cure a causa delle lunghissime liste d’attesa diventa un fattore di rischio letale”, commenta l’assessore. “Si tratta di un appuntamento e dal grande impatto sociale e siamo al lavoro per l’organizzazione di altre giornate della salute coniugandole con lo sport e con sani modelli di vita”, prosegue l’assessore Sergio Cialdella, tra i promotori dell’iniziativa. La giornata dello screening è organizzata in collaborazione con l’associazione “Costruiamo” di Chiara Castaldi e sarà possibile effettuare le prenotazioni scrivendo al numero whatsapp: 3389986416.

“Le unità mobili di Komen saranno a Cerignola per effettuare ecografie e mammografie. Il tumore al seno – ricorda il sindaco Bonito- è la prima causa di morte per tumore nelle donne. Abbiamo inteso promuovere questa iniziativa perché la prevenzione è uno strumento imprescindibile. Allo stesso modo, come già annunciato in altre sedi, il nostro progetto sulla salute non si fermerà, perché intendiamo rendere Cerignola una città cardioprotetta grazie all’installazione nei punti strategici della città dei defibrillatori, ossia strumenti in grado di salvare la vita a tante persone”.