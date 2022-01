Cerignola, +344 positivi in un giorno. Si sale a quota 1048 contagiati

Da «situazione abbondantemente sotto controllo» del 21 dicembre agli «allarmismi e forme di esasperata preoccupazione» di ieri. Oggi però, da Palazzo di Città, si parla di «un balzo di nuovi contagi», ovvero +344 nuovi positivi. A dirla tutta, il numero non è frutto solo delle 24 ore appena trascorse. In totale adesso a Cerignola sono 1048 gli attualmente positivi e 90 le persone in quarantena.

«Come temevamo, i momenti di convivialità legati al Capodanno hanno generato un balzo di nuovi contagi: in ventiquattro ore a Cerignola vi sono stati +344 nuovi positivi – afferma il Sindaco Francesco Bonito dal proprio profilo Facebook -. Se da un lato il virus corre veloce, dall’altro possiamo notare come il numero delle ospedalizzazioni sia in netta diminuzione. L’anno scorso, il 5 gennaio 2021, a Cerignola venivano attivati e occupati 32 posti letto Covid, di cui oggi fortunatamente – al momento – non c’è necessità, a conferma della minore pericolosità della variante. In tutta la Provincia di Foggia sono appena 79 i pazienti ricoverati: soltanto 9 sono in terapia intensiva e, come riferiscono dagli Ospedali Riuniti, “il 100% dei ricoverati in terapia intensiva con sintomi riferibili al Covid risulta non vaccinato”. Dunque, invito ancora una volta i miei concittadini a vaccinarsi e a rispettare tutte le indicazioni per contenere il contagio, dall’utilizzo delle mascherine al distanziamento. Anche se il virus sembra essere meno aggressivo rispetto all’anno scorso, non possiamo permetterci di abbassare la guardia».