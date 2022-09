Cerignola, al via dal 12 settembre una rassegna di musica e spettacolo a Torre Alemanna e Palazzo Fornari

Prenderà il via il 12 settembre alle ore 21 la rassegna di musica e spettacolo promossa dal Comune di Cerignola e Teatro Pubblico Pugliese tesa a rafforzare il valore di due siti artistici simboli della città delle fosse granaie: Torre Alemanna e Palazzo Fornari. La sinergia espressa dall’amministrazione locale e dall’ente regionale ha dato vita a cinque appuntamenti serali, tre dei quali si terranno a Torre Alemanna e due a Palazzo Fornari. Il debutto è previsto per lunedì 12 settembre a Torre Alemanna con lo spettacolo teatrale “L’arco di Atalanta” di e con Carla De Girolamo. Si tratta di uno spettacolo di narrazione ispirato alla storia di Gianni Rodari Atalanta e al mito di greco di una delle poche eroine in mezzo a tanti eroi. Uno spettacolo intenso e affascinante, con momenti di comicità e ilarità, per avvicinare tutti alla mitologia. Si continua, il 13 settembre alle ore 21, con le note eleganti di Maurizio Rana e i suoi handpan, strumenti a percussione armonica costituiti da due cupole metalliche poste una sopra l’altra con le pance opposte. Rana è uno dei massimi esponenti della world music e new age.

Gli appuntamenti presso Torre Alemanna si chiudono, il 15 settembre alle ore 21, con lo spettacolo di danza e musica What is love? della OrEx Dance Tribe. What is Love è una riflessione danzata sull’amore come sentimento semplice, spontaneo, gratuito. Nello spettacolo, diviso in varie immagini e scene non direttamente consequenziali, ma legate tra loro da un unico filo conduttore, vengono indagate varie sfaccettature di amori disfunzionali e le possibili reazioni sociali collegate alle situazioni raccontate. La rassegna si sposta in città a Palazzo Fornari per gli ultimi due appuntamenti. Il 21 settembre alle ore 21 è la volta di Giorgia Saraò e il suo live Màs Música Latina. Un concerto dove la cantante ripercorrerà la storia della musica latina. Chiude questo ciclo di appuntamenti artistici lo spettacolo Acqua!Acqua!Acqua di Adelmo Monachese, diretto e interpretato da Pierluigi Bevilacqua e Roberto Galano con la produzione del Teatro dei Limoni, Piccola Compagnia Impertinente e Fondazione Monti Uniti di Foggia e che andrà in scena il 29 settembre alle ore 21. Una commedia tragico-comica sulle (dis)avventure di Joshua Slocum, marinaio che decide di fare il giro del mondo in solitaria.

INFO UTILI

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti

Ingresso dalle ore 20.30

12 settembre ore 21 (Torre Alemanna) L’arco di Atalanta con Carla De Girolamo

13 settembre ore 21 (Torre Alemanna) Concerto per handpan con Maurizio Rana

15 settembre ore 21 (Torre Alemanna) What is love? con OrEx Dance Tribe

21 settembre ore 21 (Palazzo Fornari) Màs Música Latina con Giorgia Saraò

29 settembre ore 21 (Palazzo Fornari) Acqua!Acqua!Acqua con Pierluigi Bevilacqua e Roberto Galano.

