Cerignola, atto vandalico ai danni dell’ITET “Alighieri”: parla il dirigente scolastico Mininno

È accaduto nella notte fra venerdì e sabato scorsi: dei vandali hanno danneggiato la vetrata della palestra scolastica “Maria Grieco” dell’ITET “Dante Alighieri” di Cerignola con il lancio di cubetti di pietra, di quelli che si utilizzano per la pavimentazione dei marciapiedi. Non si sono fatti attendere lo sdegno e la presa di posizione del dirigente scolastico, prof. Salvatore Mininno, che nella mattinata di sabato ha rivolto un video-appello alla città, diffuso tramite la pagina Facebook della scuola. Il preside dell’Istituto di via Giovanni Gentile ha tenuto a rafforzare il messaggio in un’intervista concessa a lanotiziaweb.it: «Un danno arrecato ad una scuola è come se venisse arrecato all’intera scuola di Cerignola. Non è il primo atto vandalico che subiamo. Quest’ultimo è avvenuto con il lancio di cubetti di pietra verso la palestra, che è un luogo dove i ragazzi esercitano non soltanto il corpo ma anche la mente. È uno di quei momenti di socialità di cui i ragazzi in questo periodo hanno tanto bisogno». Il vile gesto ha delle conseguenze di non poco conto: «La palestra vedrà la temporanea sospensione delle attività ed è un danno per la collettività. Danneggiare un bene infrangendone la vetrata comporta delle spese di cui la comunità dovrà farsi carico». Giunge, quindi, l’appello riguardo ciò che al dirigente scolastico sta più a cuore: «Attraverso i media vogliamo sensibilizzare i ragazzi e i genitori sul fatto che la scuola non può continuare a subire tutto ciò. La scuola forma donne, uomini, persone, forma coscienze. Non è più tollerabile che una scuola subisca questi danni. Siamo convinti che chi procura un danno debba ricevere una punizione formativa. A casa quella punizione può essere non meritarsi un mese di palestra o l’acquisto di un capo di abbigliamento, a scuola è, ad esempio, ritinteggiare il muro imbrattato, con l’ausilio dei genitori, o ricaricare l’estintore svuotato per bravata. È successo in passato in questa scuola, trovando un compromesso, una mediazione dopo le scuse. Questa è l’azione formativa-educativa».

Sulla sensibilizzazione nei riguardi della comunità circostante, in primis delle famiglie, il prof. Mininno tiene a porre l’accento: «La scuola, in alleanza educativa con i genitori, deve consapevolizzare i ragazzi e nello stesso tempo impegnarsi affinché si eviti la reiterazione di atti che danneggiano un patrimonio, un bene comune. Noi come ITET ‘Alighieri’, e come scuola di Cerignola nella sua totalità, siamo impegnati da anni nell’educazione alla legalità. Dobbiamo essere coerenti con quello che ci diciamo negli incontri: se si vìola una norma, questo comporta una sanzione. La sanzione è finalizzata ad evitare il ripetersi di quel comportamento». Nelle parole del preside traspare un voler far leva più sull’educazione e formazione che sulla ricerca dei colpevoli. Colpevoli che, con ogni probabilità, hanno potuto agire anche per via della scarsa illuminazione della zona nelle ore notturne: «Abbiamo fatto richieste, solleciti all’ente Provincia per potenziare l’illuminazione, l’anno scorso e quest’anno, per ora senza esito». Nelle ore immediatamente successive alla scoperta del misfatto, all’ITET è giunta forte la solidarietà delle Istituzioni: dall’Ufficio Scolastico Provinciale, all’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Cerignola fino ai dirigenti scolastici degli altri Istituti.

Fra i primi ad essere penalizzati dall’azione vandalica ci sono, chiaramente, gli studenti: «È stato mostrato loro il danno e gli è stato spiegato che le attività sono temporaneamente sospese, con l’auspicio – prosegue Mininno – che l’ente Provincia possa tempestivamente provvedere alla sostituzione dei vetri infranti. Qualche mese fa è stato sfondato un vetro e sabato scorso due: quasi l’intera vetrata è danneggiata». In conclusione, nel dirigente scolastico è ancora, e comprensibilmente, visibile l’amarezza per quanto accaduto, ma questo non sarà di certo un freno per la sua mission: «Più del danno materiale in sé, è un’azione simile concepita contro la comunità scolastica a far male. La scuola è un bene comune che va al di là dei dirigenti pro tempore. Ma è forte in me l’energia che mi permette di non scoraggiarmi e di continuare nell’azione educativa quotidiana».

