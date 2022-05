Cerignola, battere la Gelbison per nutrire ancora speranze di accesso alle semifinali

Seconda giornata del triangolare 3 della fase scudetto: l‘Audace Cerignola affronta domani, al “Monterisi” la Gelbison. I ragazzi di Michele Pazienza hanno esordito domenica nella sfortunata trasferta di Giugliano, la sconfitta per 3-1 ha comportato il termine della serie di partite utili durata circa sette mesi e mezzo, per un totale di 38 risultati fra campionato e coppa Italia. Anche se battuti al debutto, gli ofantini hanno però buone possibilità per accedere comunque alle semifinali, quale migliore seconda in assoluto. Sarà ovviamente imprescindibile la vittoria e possibilmente con uno scarto non di misura per nutrire speranze ancora più solide. Infatti, nel triangolare 1 (già concluso) il Novara è secondo con 3 punti e una differenza reti pari a 0; nel triangolare 2 è decisiva la sfida fra Rimini e Recanatese, rispettivamente a quota 1 e 3 in classifica. Spiragli di qualificazione e, in ogni caso, l’Audace vuole onorare al massimo l’impegno davanti ai propri tifosi, nell’occasione in cui inoltre la Lega Nazionale Dilettanti consegnerà il trofeo come vincitrice del girone H. In più l’incontro cade nel giorno del “compleanno” della società e ciò dare ulteriore motivazione ad Agnelli e compagni. La celebrazione dei 110 anni gialloblu avrà il suo culmine nella serata di domani a partire dalle 21 in piazza Matteotti, in un evento organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale e Adm One: prevista la partecipazione di glorie del passato più o meno recente, la conduzione di Pippo Pelo da Radio Kiss Kiss con le incursioni comiche di Mariano Bruno da Made in Sud (Raidue).

Capitolo formazione: a distanza di tre giorni dal precedente impegno e con un caldo che resta elevato, non è semplice gestire le forze in fondo ad una stagione molto lunga (sarà la 46^ gara ufficiale per il Cerignola). Probabile sia confermato il 4-3-3 e non sono escluse diverse variazioni nell’undici di partenza.

La Gelbison ha conquistato la sua prima, storica promozione in serie C sbaragliando la concorrenza nel girone I: 78 i punti totalizzati, mettendo in riga squadre dal blasone di rilievo come Cavese e Acireale. Una vittoria non pronosticata ma decisamente meritata per il gruppo guidato da Gianluca Esposito, i cilentani hanno sempre navigato nelle prime posizioni e hanno tenuto lo scettro fino all’ultimo, respingendo gli assalti avversari. Fra i calciatori più rappresentativi dei rossoblu, il portiere D’Agostino, il difensore Gonzalez, il centrocampista Uliano e l’attaccante Gagliardi, miglior marcatore con quindici centri. La squadra di Vallo della Lucania dovrebbe schierarsi con il 3-4-3, da notare anche che ha registrato il reparto avanzato più prolifico del raggruppamento di appartenenza. Calcio d’inizio alle ore 17, con la direzione arbitrale affidata al sig. Raineri, della sezione di Como.