Cerignola: commando assalta portavalori all’ufficio centrale delle Poste

Un commando di 5 o 6 persone a volto coperto e armati di fucili ha assaltato stamattina un furgone portavalori in pieno centro a Cerignola, nell’ufficio centrale delle Poste. Il gruppo è entrato in azione poco dopo le 9:30 in piazza Duomo, non si segnalano al momento feriti: il tentativo di rapina sarebbe andato a segno e resta da quantificare il bottino. Secondo una prima ricostruzione, due auto con a bordo almeno 5 persone sono entrate in azione non appena è iniziato il trasbordo del denaro dal furgone agli uffici postali, operazione che si stava effettuando in una delle vie laterali dell’edificio che ospita uffici e sportelli. I malviventi hanno disarmato i vigilantes e si sono fatti consegnare il denaro, che sarebbe servito tra l’altro per il pagamento delle pensioni, visto che si tratta dei primi giorni del mese. Fortunatamente nessuno sembra esser stato ferito, né pare siano stati esplosi colpi d’arma da fuoco: le Forze dell’Ordine stanno esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza e ogni altro elemento utile per risalire agli autori e indagare sui fatti.