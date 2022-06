Cerignola, crolla palazzina nella notte in via Giordano Bruno | Foto

Crollo, in nottata, di una palazzina a un solo piano disabitata in via Giordano Bruno 22. Fortunatamente non si registrano danni a persone. Sono invece state evacuate sei famiglie che vivono nelle case adiacenti.

L’ACCADUTO – Erano in corso lavori di demolizione e ricostruzione al civico 24 della medesima strada, quando è comparsa una lesione importante all’immobile adiacente (il civico 22). Il tutto, secondo quando riferito dall’impresa, sarebbe stato generato dalla presenza di una fossa sottostante, ignota. Pertanto, proprio l’azienda edile, si è fatta carico di collocare in un B6B la coppia presente all’interno e procedere allo svuotamento da mobili e arredi. Nella mattinata di oggi, proprio il civico 22 di via Giordano Bruno, in ragione della lesione, sarebbe stato demolito. Nella notte il crollo, che ha solo anticipato l’evento di qualche ora.

In via precauzionale le famiglie che occupano gli immobili adiacenti sono state fatte uscire dalle proprie abitazioni, onde verificarne lo stato. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale, anche i tecnici del Comune, l’impresa che sta svolgendo i lavori e i Carabinieri della locale stazione. Nell’immediato si procederà alla rimozione delle macerie e alla riapertura di via Giordano Bruno, attualmente interdetta al traffico.