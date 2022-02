Cerignola, dal 21 al 23 febbraio torna la Tre Giorni Biblica

In pieno clima di sinodalità, organizzata dall’Ufficio Diocesano per l’Annuncio e la Catechesi-Apostolato Biblico guidato da don Donato Allegretti, si svolgerà dal 21 al 23 febbraio prossimi, a partire dalle ore 19, nella chiesa parrocchiale dello Spirito Santo a Cerignola, l’ormai tradizionale Tre Giorni Biblica, quest’anno centrata sul tema de “La sinodalità: fondamenti biblici del camminare insieme”. Animeranno le giornate di studio e di riflessione suor Grazia Papola (“La Comunità convocata. L’assemblea di Sichem” il 21 febbraio; “La Comunità in discernimento. Gli esempi di Gerusalemme e Corinto” il 22 febbraio) e la prof.ssa Rosanna Virgili (“L’orizzonte di una Chiesa sinodale nel libro degli Atti”).

Suor Grazia Papola, religiosa orsolina di San Carlo, ha conseguito il Baccalaureato in Teologia alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, la Licenza in Sacra Scrittura nel Pontificio Istituto Biblico e il Dottorato in Teologia Biblica alla Pontificia Università Gregoriana; insegna alla Facoltà Teologica di Milano e all’Istituto di Scienze Religiose “San Pietro Martire” di Verona, dove ricopre il ruolo di direttrice; Rosanna Virgili, laureata in Filosofia all’Università di Urbino, ha conseguito il Baccalaureato in Teologia alla Pontificia Università Gregoriana e la Licenza in Scienze Bibliche al Pontificio Istituto Biblico; è docente di Esegesi nell’Istituto Teologico Marchigiano, aggregato alla Pontificia Università Lateranense.

“Alla luce della Parola – ha scritto il vescovo Luigi Renna nella sua più recente lettera pastorale La Pentecoste continua…Rinnovarci nel cammino sinodale e nell’annuncio del Vangelo – riscopriamo il ruolo dello Spirito che precede e illumina le vie che il Signore ci chiama a percorrere. In questo momento storico abbiamo bisogno di riaffermare la nostra fiducia nell’azione dello Spirito Santo e dei mezzi che Egli ci mette a disposizione, anzi convertirci ad essi” (p. 17). Sarà possibile seguire la diretta streaming dei lavori, che si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti Covid, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano.