Cerignola, dal 24 ottobre al via la formazione gratuita per il FabLab Sociale del Cercat

Prenderanno il via lunedì 24 ottobre 2022, negli spazi del CERCAT di Cerignola, le attività formative destinate alla Comunità Educante previste nell’ambito del progetto “Rob.in-Robotica educativa inclusiva per minori con Bisogni Educativi Speciali”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, promosso da ESCOOP-European Social Cooperative-Cooperativa Sociale Europea-sce. I percorsi di formazione – del tutto gratuiti – sono rivolti a Educatori e Youth workers, Docenti/Professori, Genitori, operatori di ETS, Cittadini e saranno focalizzati sul tema “Discipline STEM & Robotica educativa”, sullo sviluppo e l’utilizzo di ambienti di apprendimento inclusivi basati su tecnologie robotiche. “Robin”, infatti, ha la finalità di agganciare i minori a rischio di abbandono scolastico precoce o in dispersione scolastica, in particolare minori con Bisogni Educativi Speciali, e le loro famiglie, attraverso le attività e le metodologie della Robotica educativa inclusiva per prenderli in carico e creare le condizioni per riportarli a scuola. Le attività formative, della durata di 80 ore (con modalità in presenza e a distanza), si svolgeranno lungo un calendario che va dal 24 ottobre al 15 novembre 2022 a Cerignola presso il FAB LAB Sociale sito al CERCAT-Via Urbe (angolo Via La Spezia). Le lezioni saranno tenute da esperti di ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie – di Roma, partner del progetto, calibrandole sulle competenze dei partecipanti.

«Le attività formative mirano a costruire nei formandi competenze per una didattica su problemi e progetti reali, promuovendo attività con un forte riferimento alla creatività e alla progettualità innovativa, che sfruttino le tecnologie digitali per sviluppare nei minori anche relazioni significative con i pari e con gli adulti di riferimento» spiega Marco Sbarra, direttore di ESCOOP e coordinatore del progetto. Le attività formative, quindi, riguarderanno le conoscenze di base della robotica educativa, le tecniche di prototipazione e stampa 3D, arduino e raspberry, cenni di elettronica e linguaggi di programmazione, elaborazione di immagini e tecniche di visione artificiale e altri temi. «I Laboratori in cui si sperimenta la robotica educativa – come il FAB LAB Sociale del CERCAT – sono ambienti nei quali si inserisce il fascino dell’artigiano in versione digitale, dei “maker” e dei “faber”, e che sviluppano negli utenti la consapevolezza che gli oggetti tecnologici si possono progettare e creare con le proprie mani e non solo essere subiti passivamente, perché è interagendo, sporcandosi le mani che ci si costruisce la propria esperienza d’apprendimento – prosegue Sbarra -. Sono luoghi e spazi, attrezzati e allestiti, atti a favorire le manifestazioni creative, tecniche, ma anche performance artistiche, in cui valorizzare il ruolo strategico dei nativi digitali all’interno della comunità e favorire lo sviluppo di una conoscenza strategica per lo sviluppo del territorio e del sistema Paese». Per informazioni ed iscrizioni è possibile consultare il seguente link https://bit.ly/3S8P5Cb oppure telefonare ai seguenti numeri telefonici: 0885 425370-320.2931427 o infine inviare una mail a robin.segreteria@gmail.com. Per avere ulteriori notizie è possibile visitare la pagina facebook: Cercat

La rete di “Rob.in” sostenuta da Con i Bambini è composta da ESCOOP-European Social Cooperative-Cooperativa Sociale Europea-sce (ente capofila del progetto); Comune di Cerignola, Associazione Europea Solidale ONLUS; Cantieri di innovazione sociale impresa sociale Società cooperativa sociale; ENEA-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; I.C. “Melchionda-De Bonis” di San Giovanni Rotondo; I.P.S. “Cabrini” di Taranto; I.C. “Don Bosco Battisti” di Cerignola; Iress Soc. Coop; Naps Lab srls. Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL Sud. www.conibambini.org