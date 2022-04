Cerignola, dal ministero quasi 9 milioni per gli alloggi degli stagionali. Caporalato “piaga del territorio”

Con decreto ministeriale numero 55, firmato dal ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, sono stati assegnati 8.845.732,54 di euro al Comune di Cerignola nell’ambito dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – “Missione 5 Inclusione e Coesione”, per prevedere il recupero di soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo. “Quella del caporalato – spiega l’assessore al ramo Teresa Cicolella- è una criticità che il nostro territorio è abituato da sempre a vivere e, negli ultimi anni, ha prodotto abbandono, condizioni di lavoro e di vita al limite e spesso anche morte. Tutto questo è il caporalato, a cui abbiamo deciso di dare battaglia in modo visibile come Amministrazione, perché il foggiano e Cerignola in particolar modo non siano più teatro di sfruttamento e di vite sommerse”. “Una somma importante – prosegue Cicolella- per continuare nel solco di una lotta che abbiamo iniziato fin dal nostro insediamento, e continua garantendo innanzitutto un tetto, condizione necessaria per una vita dignitosa a chi spesso è costretto ad alloggiare in soluzioni di fortuna o campi abusivi, che più volte hanno mostrato tutti i loro pericoli ed insidie”.

“Siamo stati forse i primi in Italia – ricorda il sindaco Francesco Bonito- a istituire un assessorato contro il Caporalato, perché siamo convinti che siano proprio gli enti locali a toccare con mano, per primi, gli effetti degli insediamenti abusivi. Nel nostro territorio sono circa 500 i cittadini stranieri presenti: un numero che, in concomitanza con l’estate, tende a triplicare senza controllo. Dopo gli incontri in Prefettura, adesso partono le interlocuzioni con associazioni, cooperative, sindacati e con gli uffici tecnici per creare percorsi innovativi di contrasto ad un fenomeno così complesso”.