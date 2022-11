Cerignola, dall’ex Macello comunale al Centro Polifunzionale

Proseguono spediti i lavori presso l’ex Macello Comunale ubicato nel quartiere Santa Barbara a Cerignola. Ieri mattina il sindaco Francesco Bonito ha pubblicato sui social un video sull’avanzamento dei lavori di Rigenerazione Urbana, un progetto da 650mila euro. “Questo è l’ex Macello Comunale e, grazie al lavoro dell’assessore Mario Liscio e della mia giunta, in quelle che furono le vecchie stalle andremo a creare nuovi spazi per cooperative o associazioni per svolgere diverse attività. Rendiamo un rudere un centro polifunzionale e i lavori, come vedete, sono a buon punto”, ha detto il primo cittadino pubblicando le immagini. “Anche questo progetto presentato dalla passata amministrazione fu bocciato dalla Soprintendenza, come riscontrabile nel documento riportato online. Se non fosse stato per il nostro ufficio tecnico, avremmo perso un finanziamento importante. Ma non è l’unico intervento programmato in zona, oltre alle piazze già realizzate. Vogliamo anche che lì vi sia un Auditorium e stiamo lavorando in questa direzione per vivacizzare l’intero quartiere”, conclude Bonito.