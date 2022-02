Cerignola, la microcriminalità torna a far notizia

Furti e piccoli reati tornano ad occupare la scena cittadina con episodi frequenti e diffusi. E’ questo il triste report delle ultime settimane in città, fenomeno documentato da questo giornale e prontamente confermato dalle decine di cittadini che sono rimasti vittime di simili episodi. Principalmente le automobili sono rientrate tra i bersagli.

Nei gruppi social cittadini non si parla d’altro. Atti di vandalismo nei confronti delle autovetture e piccoli furti tornano a far notizia, proprio mentre paiono essere più attive le forze dell’Ordine nel controllo del territorio. Al fianco di Polizia e Carabinieri anche la Polizia Locale, impegnata sempre più per le strade della città. Ma non si riduce tutto – e solo – a questo. Occhio alle cosiddette baby gang, gruppi di ragazzini pronti ad esercitar violenza – fisica e psicologica – nei confronti di pari o altri gruppi. Situazioni che non sempre finiscono sulle scrivanie degli inquirenti ma che socialmente fotografano certe forme di degrado.