Cerignola, la statale 16 invasa dai rifiuti

Non si placa, nonostante le continue denunce e sanzioni, il fenomeno dell’abbandono selvaggio di rifiuti d’ogni genere sulle piazzole di sosta lungo la statale 16 bis. Decine di sacchetti d’immondizia depositati (come si vede in foto) e lasciati in totale stato di abbandono. Deperimento, spargimento dei liquidi e percolato, ma anche rischi per gli automobilisti.

Infatti, se da un punto di vista ambientale l’immondizia – più o meno insacchettata – si diffonde anche nelle campagne, si deteriorano i sacchetti, vola via il contenuto e, dopo ore di stazionamento, compare quel liquido nero e maleodorante, oltre che tossico; per quel che riguarda la sicurezza è chiaro come l’ammasso notevole di rifiuti renda inutilizzabili le piazzole di sosta, ma non solo. Spesso finiscono rifiuti, magari portati dal vento, nel bel mezzo della carreggiata. Dunque rischio concreto per gli automobilisti e anche per gli animali. Molti cani randagi, non di rado, sostano nelle piazzole, dove riescono a trovare cibo facile. Una parte di questi attraversano la superstrada e finiscono investiti dai mezzi sfreccianti ad alta velocità. Un pericolo per gli animali e per chi percorre la statale 16 bis.

«Abbiamo intensificato i controlli sugli abbandoni e la nostra azione di repressione continuerà in maniera puntuale e sistematica» ha detto nelle scorse settimane l’assessore alla sicurezza Teresa Cicolella a proposito del fenomeno degli abbandoni di rifiuti in città. «Sono numerose le sanzioni che eleviamo, giornalmente, nei confronti dei responsabili di tale becera pratica. Queste immagini raccontano meglio di qualsiasi altra parola l’atteggiamento sfrontato di taluni cittadini che, in barba a tutte le regole, decidono di buttare l’immondizia in strada. Noi, come amministrazione, facciamo la nostra parte, anche i cittadini adesso devono fare la loro parte». E sono proprio alcuni cittadini a dar luogo ad atteggiamenti non civilmente corretti. I rifiuti che si incontrano sulle oltre dieci piazzole di sosta, tra l’ingresso nord e l’ingresso sud per Cerignola, su entrambi i sensi di marcia, non sono solo vecchi pneumatici o rifiuti ingombranti. Si tratta proprio di cumuli di sacchetti colorati.

A chi spetta dunque raccogliere? Questo è l’interrogativo e, in automatico, anche la risposta/giustificazione per la quale non sempre viene effettuata la pulizia. Le responsabilità rimbalzano, con la diretta conseguenza che l’immondizia continua a stazionare ai bordi della statale e a creare problemi da un punto di vista ambientale e in materia di sicurezza. Le ragioni, secondo alcuni, dipendono indirettamente dal fatto che in città non siano state previste ancora delle isole ecologiche per conferire anche fuori dalla scansione oraria programmata dalla Tekra. Questo di certo non giustifica l’abbandono selvaggio, ma troppo spesso diventa un’argomentazione per coloro che ad una differenziata porta a porta non riescono proprio ad adeguarsi.

Gennaro Balzano

La Gazzetta del Mezzogiorno