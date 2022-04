Cerignola, non ce n’è per nessuno: Botta decide lo scontro al vertice di Francavilla

Un Audace Cerignola operaio, a denti stretti e con una impeccabile organizzazione difensiva passa anche a Francavilla in Sinni nello scontro diretto e si invola definitivamente verso la serie C. Decide una rete del classe 2002 Botta al tramonto della prima frazione di gioco. Pazienza deve ovviare alla squalifica di Dorval e decide di varare un 3-5-2, con difesa composta da Manzo, Sirri e Allegrini; in mediana ci sono Vitiello, Giacomarro, Agnelli, Botta e Russo; tandem offensivo composto da Malcore e Achik. Ragno invece deve fare a meno dell’infortunato Croce, classico schema a specchio anche per il tecnico molfettese, davanti ci sono Nolè e Gentile. Primo tempo in cui non abbondano le occasioni da rete: al 18′ è debole e centrale il colpo di testa di Ferrante da corner per un Francavilla comunque molto attento a chiudere ogni varco agli ospiti. Il gioco ristagna a centrocampo specie nelle zone centrali, con pochi spunti dalle corsie. Botta al 23′ impatta di testa fuori misura su un angolo battuto da Achik. Lo stesso trequartista si fa ammonire al 42′ e salterà il Bitonto, ma giusto al 45′ l’Audace sblocca. Illuminante verticalizzazione di Giacomarro, difesa lucana sorpresa e Botta si intrufola fra le maglie larghe superando Prisco. Grande gioia nel settore riservato ai tifosi cerignolani e si va all’intervallo dopo 1′ di recupero.

Reazione rabbiosa dei padroni di casa in avvio di ripresa, nemmeno un giro di lancette e Melillo calcia largo da fuori area. Grosso brivido per gli ofantini al 50′: cross dalla sinistra di Polichetti, Cristallo svetta di testa e centra la traversa a Trezza battuto, nel prosieguo dell’azione Ganci conclude alto. I rossoblu schiacciano la capolista nella sua metà campo, ancora Melillo dalla distanza, tentativo fuori misura: Ferrante gira a lato la parabola dalla bandierina di Melillo al 62′, a seguire Ganci spara alto raccogliendo il centro di Polichetti. Pazienza intanto aveva provveduto ad inserire Loiodice e Tascone rispettivamente per Giacomarro e Achik: proprio un break del subentrato centrocampista chiama all’intervento in due tempi Prisco quando scorre il 67′. Nolè colpisce male su altra iniziativa di Polichetti, gli ingressi in rapida successione di Maltese, Muscatiello e Silletti assicurano forze fresche e dinamismo, mentre va scemando progressivamente l’iniziativa sinnica. Nel quarto d’ora finale l’Audace blinda a doppia mandata il reparto difensivo e concede solamente un nuovo tentativo sballato di Nolè (87′) tenendo il pallone ben distante dalla sua area fino al triplice fischio.

Ennesima dimostrazione di compattezza di un Cerignola cui manca ora soltanto l’ultimo passo per festeggiare la vittoria del campionato: trentunesimo risultato utile consecutivo e distacco ormai ragguardevole per tutte le altre. Domenica 24 al “Monterisi” il confronto con il Bitonto, battuto in casa oggi dal Lavello, potrebbe regalare l’aritmetica promozione. Prima però, mercoledì 20 e sempre in casa, la sfida dei quarti di finale di coppa Italia contro il Cittanova.

FRANCAVILLA IN SINNI-AUDACE CERIGNOLA 0-1

Francavilla in Sinni (3-5-2): Prisco, Navarro (80′ Cabella), Ferrante, Russo F., Cristallo, Langone (59′ Petruccetti), Ganci, Melillo, Polichetti (74′ Antonacci), Gentile (57′ De Marco), Nolè. A disposizione: Daniele, Nicolao, Lazic, Vaughn, Zaccaro. Allenatore: Nicola Ragno.

Audace Cerignola (3-5-2): Trezza, Manzo, Allegrini (78′ Silletti), Sirri, Vitiello, Giacomarro (56′ Loiodice), Agnelli (74′ Maltese), Botta (76′ Muscatiello), Russo L., Malcore, Achik (56′ Tascone). A disposizione: Tricarico, Palazzo, Strambelli, Spinelli. Allenatore: Michele Pazienza.

Rete: 45′ Botta.

Ammoniti: Nolè (F); Achik (AC).

Angoli: 4-6. Fuorigioco: 3-6. Recuperi: 1′ pt, 5′ st.

Arbitro: Silvera (Valdarno). Assistenti: Gambino (Nocera Inferiore)-Gookooluk (Civitavecchia).