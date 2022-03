Cerignola, operaio 70enne muore dopo un volo di sei metri

Tragedia questa mattina a Cerignola: un operaio di 70 anni è morto dopo essere precipitato da un’altezza di 6 metri, mentre lavorava su un ponteggio in via Pantanella, in zona cimitero. In base alle prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle ore 12.30: l’uomo stava montando una guaina al primo piano di una palazzina, quando ha perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ai quali sono subito apparse disperate le condizioni del lavoratore, deceduto poco dopo. In corso le indagini a cura dei carabinieri, mentre saranno effettuati accertamenti degli ispettori dello Spesal (Servizio Prevenzioni e Sicurezza Ambienti di Lavoro) per stabilire eventuali anomalie nelle procedure.

