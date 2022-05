Cerignola, presentata alla città l’associazione Arci Hope

Informare, educare, assistere, condividere ed aiutare sono le parole d’ordine della neonata associazione Arci Hope Cerignola, costola dell’ArciGay, fondata con l’obiettivo di dare un sostegno concreto a chiunque ad oggi non veda tutelati i propri diritti e che mira a diventare un punto di riferimento non solo per la città, ma per l’intero territorio di Capitanata. Nel pomeriggio di lunedì 2 maggio, presso l’Aula Consiliare di Palazzo di Città, ha avuto luogo la sua presentazione ufficiale. A presiedere l’incontro, moderato da Giuseppe Maffia, già presidente di ArciGay Bari, la presidentessa Elisabetta Tortora e le Istituzioni rappresentate dal sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, dall’Assessora comunale con delega alle Pari Opportunità, Olga Speranza, l’Assessora regionale al Welfare, Rosa Barone, il Presidente di Arci Foggia, Domenico Rizzi, la senatrice Marialuisa Faro, la senatrice Gisella Naturale, il deputato Giorgio Lovecchio e l’europarlamentare Mario Furore (in collegamento telefonico). A fare da importante testimonial è l’artista Osvaldo Supino, cantante indipendente, originario di Torremaggiore, fra i più riconosciuti all’estero, recente premiato come Orgoglio Pugliese nel mondo ed attivista della comunità LGBT.

«Abbiamo costituito quest’associazione per dare una speranza a chi una voce ancora non ce l’ha – spiega Elisabetta Tortora a lanotiziaweb.it -. È inutile prenderci in giro, oggigiorno siamo in un Paese evoluto che però ha scelto sempre il silenzio su determinate tematiche. Ecco, noi invece stiamo dando voce a tutto questo. Ci rivolgiamo a qualsiasi persona la cui dignità, dal punto di vista della tutela dei diritti, venga minata. L’associazione non è solo ed esclusivamente a tutela di tutto quello che è il mondo LGBTQ+, bensì per chiunque ad oggi non vive la società nel migliore dei modi e soprattutto non è tutelato dalla società stessa nel vivere i propri diritti». Lo sguardo dell’associazione volge poi su Cerignola: «Ricordando il brutto episodio che ha visto coinvolti degli adolescenti circa un anno fa, Cerignola ha finora sempre vissuto nel silenzio, nella non curanza e, passatemi il termine, nell’ignoranza – sottolinea Tortora -. Come associazione crediamo che purtroppo, al giorno d’oggi, la discriminazione parta proprio dalla disinformazione e dall’ignoranza. Tutto quello che non è conosciuto crea disagio e automaticamente viene tenuto a distanza. Noi invece vogliamo educare, vogliamo integrare, vogliamo informare la società. Il concetto fondamentale è semplicemente coesistere, rendendosi conto che, oltre il mondo cosiddetto normale, esiste un altro mondo altresì normale, ma purtroppo non conosciuto perché ricopre la minoranza. Ecco, mettiamo da parte la parola ‘minoranza’ ed iniziamo a parlare semplicemente di società».

Diversi sono stati gli interventi e i contributi durante l’incontro. L’Assessora Speranza ha ricordato quanto l’impegno profuso a supporto di questa associazione sia qualcosa che parte da lontano e che l’ha irreversibilmente segnata, il suicidio in giovane età di un suo caro amico a causa di bullismo e vessazioni subite da coetanei. Particolarmente significativo è stato anche quello di Osvaldo Supino, che ha raccontato quanto vissuto in prima persona: «Non sono stato aiutato a vivere la mia adolescenza come meritavo e come tutti meritano di vivere. Non sono qui oggi come cantante, ma come ragazzo, come pugliese, essendo di Torremaggiore. Mi spiace che la mia città stia ancora dormendo, perché è questo il termine che va utilizzato. Ci sono persone che soffrono e che meritano di essere riconosciute, di essere aiutate a vivere il loro amore e la propria sessualità in modo trasparente. Non stiamo facendo politica, ma stiamo parlando di cuore, di rispetto, di amore. Non fermiamoci qui. Continuiamo a diffondere questo pensiero nelle comunità che frequentiamo, nei posti di lavoro, nelle scuole. A scuola è importante parlare di italiano, matematica, storia e geografia, ma anche di rispetto per gli altri. Vogliamo far arrivare il messaggio per cui c’è qualcuno che vi protegge, che può schierarsi dalla vostra parte».

Giunge in conclusione l’intervento del primo cittadino, Francesco Bonito: «I diritti nel mondo hanno ancora tanta necessità di affermazione e a questa regola non sfugge nemmeno il nostro Paese. Uguaglianza ed amore non hanno ancora riconoscimento compiuto nel nostro Paese. Tutti i limiti posti al dispiegamento dell’amore sono limiti allo sviluppo della persona e alla democrazia. La legge risolverà, certo, qualche problema giudiziario. Ma va conquistata la consapevolezza della questione, della coscienza dell’uguaglianza, dell’applicazione delle norme della nostra Costituzione, il fondamento della nostra convivenza civile. Cerignola deve diventare la città dei diritti, la città democratica, una grande città moderna». È opera dell’artista cerignolano Lorenzo Tomacelli il logo ufficiale di Arci Hope Cerignola.

