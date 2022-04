Cerignola, presidio degli studenti contro le morti sul lavoro

Presidio studentesco a Cerignola per esprimere tutta la vicinanza alla famiglia dell’operaio morto tragicamente sul luogo di lavoro a 70 anni. Una strage senza fine. Destino che unisce lavoratori e studenti che continuano a morire sul posto di lavoro o in percorsi di alternanza (PCTO), lavorando gratis, o feriti per gli incidenti nelle scuole per colpa di crolli e fatiscenza. Nessuna casualità ma responsabilità di politica e padroni che speculano spudoratamente sulla pelle delle classi popolari. Ora la guerra in Ucraina viene usata come ennesima scusa per costringere a un peggioramento delle condizioni di vita la maggioranza delle persone in questo paese, come è già stato con la pandemia. Il costo delle vostre guerre noi non le paghiamo, vogliamo giustizia per tutti i nostri morti e diritti sociali per lavoratori e studenti, vogliamo poter studiare in sicurezza, un futuro dove non si muore di scuola o lavoro.

Nota stampa Fgc Puglia