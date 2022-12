Cerignola, un anno di attività del Centro Servizi per le Famiglie “Giovanni Paolo II”

Un momento di bilanci per il primo anno di attività del Centro Servizi per le Famiglie “Giovanni Paolo II” dell’Ambito Territoriale di Cerignola, gestito dalle cooperative SocialService ed Un Sorriso per Tutti. Un’occasione per raccontare e condividere con istituzioni e comunità quanto fatto in questo periodo a sostegno delle persone e delle famiglie. L’incontro si è svolto ieri sera nella Sala Conferenze del Comune di Cerignola alla presenza, tra gli altri, di Maria Dibisceglia, assessore al Welfare Comune di Cerignola, Presidente del coordinamento istituzionale dell’Ambito Territoriale di Cerignola; Daniela Conte, Dirigente Ambito Territoriale di Cerignola. Ad illustrare le attività del Centro sono stati Gerardo Consagro e Angelo Minardi, rispettivamente presidente di SocialService di Orta Nova ed Un sorriso per Tutti di Cerignola.

In questo primo anno, quindi, il Centro Servizi per le Famiglie “Giovanni Paolo II” si è ritagliato un ruolo fondamentale nella logica dei servizi a disposizione di tutto l’Ambito Territoriale di Cerignola, che comprende anche i comuni di Orta Nova, Stornara, Stornarella, Carapelle, Ordona. Il Centro, infatti, offre attività di sportello per accogliere i bisogni e soddisfare le richieste delle famiglie, informarle sulle attività presenti sul territorio e le possibilità offerte. Gli operatori svolgono anche consulenza e sostegno psico-sociale a coloro che vivono situazioni di disagio, attraverso una presa in carico integrata con i servizi sociali territoriali, con un’attenzione particolare a chi vive situazioni di povertà educativa, violenze domestiche, migranti. Importanti anche le attività di accompagnamento e supporto alla genitorialità, lo spazio di ascolto dedicato agli adolescenti, e la predisposizione di spazio neutro di incontro genitori-figli, finalizzato al mantenimento e/o al recupero del rapporto tra figli e genitori non affidatari e/o non collocatari. Il servizio garantisce anche focus group periodici che coinvolgono i servizi sociali e le scuole dell’Ambito Territoriale di Cerignola per una presa in carico multidisciplinare dei percorsi rivolti alle famiglie e per favorire una progettazione partecipata degli interventi.

Nel corso dell’incontro è stato presentato anche attivo un protocollo di intesa avviato dallo scorso mese di agosto con il Dipartimento di Studi Umanistici Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell’Università degli Foggia per la realizzazione di attività di ricerca, studio e formazione nel campo del sostegno familiare, con particolare riferimento all’istituzione, all’interno del centro servizi per la famiglia “Giovanni Paolo II”, di un centro studi e di ricerca con un comitato tecnico scientifico costituito da figure del mondo accademico ed esperti del mondo dell’educazione degli adulti e alle famiglie che, in piena sinergia, possano ricercare e sperimentare nuovi campi formativi per gli operatori del servizio da mettere a disposizione delle famiglie in campo dell’educazione familiare.

