Cialdella: «Sul bando per le gelate operato con la massima trasparenza»

Pubblichiamo integralmente una nota stampa giunta in redazione da parte dell’assessore alle Attività Produttive del comune di Cerignola, Sergio Cialdella, riguardo il bando sulle gelate agricole.

“In relazione alle polemiche del consigliere Tommaso Sgarro sulle gelate e sui mancati inviti agli agricoltori, ricordo allo stesso consigliere che avremmo dovuto inviare i suddetti inviti in concomitanza con l’apertura del bando Gelate, che partiva a fine settembre 2021 e terminava il 15 ottobre 2021. Perfino un bambino ricorderebbe che a settembre 2021 a Cerignola c’era la Commissione Prefettizia e non un’Amministrazione Comunale scelta dai cittadini”. “Il bando scadeva proprio nei giorni del ballottaggio: Sgarro ricorderà che in quei giorni era sul palco, sorridente e soddisfatto, a sostenere l’Amministrazione Bonito. Dunque, apprendo che Sgarro in realtà conosce la procedura e sa che gli inviti alle associazioni di categoria non sono un obbligo di legge ma una prassi della politica (che a settembre 2021 non c’era). Mi chiedo quindi se vuole prendersela con le associazioni di categoria, con i commissari che non ci sono più, con il dirigente che ha cambiato comune o con me che manco c’ero?”.

“Il consigliere, infatti, in un impeto di ira che mina la sua onestà intellettuale, ci accusa nei fatti di non aver mandato una lettera quando non ci eravamo ancora insediati: che scoop. Ormai la propensione alle fake news ha preso il sopravvento. Accetto con estrema serenità l’intermittente opposizione di Sgarro, e come me tutta l’Amministrazione, convinti come siamo di operare nella massima trasparenza. Francamente sorrido rispetto alla altalenante opposizione del Gruppo Noi, che attacca in pubblico e poi in privato richiede unità del campo progressista”. “Avremo tempo per far conoscere ai cittadini la schizofrenia politica e polemica di certa opposizione. Il consigliere Sgarro ha ragione quando dice che non sono “molto aduso alla politica”, alla sua politica, vissuta con acredine e continua pretestuosità, perchè preferisco misurarmi in un clima sempre costruttivo, e non ad intermittenza. Sgarro dice di rivolgersi agli uffici e non a me. Bene, in quegli uffici ci sono persone che sotto organico lavorano e si fanno il mazzo, anche fuori orario, pur di ripristinare un corretto ordine”.

“Infine Sgarro si chiede cosa c’entri io con il campo progressista. Sono un moderato. Esattamente come Marcello Moccia, ex UdC, che sta con Sgarro. Esattamente come Elena Gentile, Italia Viva, che sta con Sgarro. Esattamente come tutti i moderati chiamati in causa in un famoso ristorante, nel 2015, quando Sgarro, accompagnato da Elena Gentile, andò a chiedere proprio quei voti moderati”.