Club per l’Unesco Cerignola incontra lo scrittore Maurizio De Giovanni

Il 23 aprile è la Giornata Mondiale del libro e dei diritti d’autore, giorno in cui ricorre la morte, nel 1616, di tre scrittori considerati dei pilastri della cultura universale: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garciloso de la Vega. La Giornata è stata istituita dall’Unesco il 1996 per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la tutela del copyright. Il Club per l’Unesco di Cerignola ha il piacere, per l’occasione, di ospitare, su piattaforma digitale Zoom (oggi alle ore 18.30), il dott. Maurizio De Giovanni scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano, autore di tanti romanzi gialli che ci presenterà l’ultimo suo lavoro L’equazione del cuore. Molti dei suoi romanzi sono stati tradotti in inglese, spagnolo e catalano, in tedesco e francese.

Nei suoi romanzi, ambientati nella Napoli dei vicoli, si muovono personaggi che palpitano di vita vera: il commissario Ricciardi, calato nell’atmosfera in bianco e nero della Napoli anni Trenta, i Bastardi di Pizzofalcone, poliziotti maledetti e sgangherati nella Napoli di oggi, con Alessandro Gassmann nei panni dell’ispettore Lojacono, la serie dei Guardiani: un ciclo di romanzi con protagonista un professore di antropologia, Marco Di Giacomo, alle prese con la misteriosa Napoli del sottosuolo. Mina Settembre una serie televisiva italiana liberamente tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni aventi per protagonista l’assistente sociale omonima. Sarà invitata una rappresentanza delle scuole superiori per un momento di confronto con l’autore. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla nostra pagina Fb.