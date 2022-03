«Colpe da attribuire agli imputati». Si avvicina la sentenza per la morte di Donato Monopoli

Udienza fissata per questa mattina, striscioni e sit-in d’avanti al Tribunale di Foggia per il processo a carico di due giovani foggiani – Michele Verderosa e Francesco Stallone -, accusati dell’omicidio di Donato Monopoli, 26enne cerignolano morto dopo un pestaggio in discoteca.

L’iter processuale è cominciato a maggio scorso, con l’accusa di omicidio volontario aggravato per i due. Udienze rinviate e richiesta di perizia hanno condotto fino ad oggi, 1 marzo. Nella giornata odierna i periti, entrambi di Torino, hanno confermato però che le cause della morte del giovane sono da attribuire agli imputati. Una perizia commissionata per l’individuazione della causa di morte e la riconducibilità agli imputati, ovvero la verifica della sussistenza di eventuali concause.

Prossima udienza fissata al 20 aprile, giorno in cui si presume possa arrivare la sentenza. La richiesta formulata dal Pubblico Ministero è 30 anni di reclusione.