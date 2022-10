Come farsi pubblicità in modo alternativo

Oggi come oggi uno dei metodi più collaudati per farsi pubblicità è sfruttare i canali su internet con l’obiettivo di raggiungere le persone che potrebbero essere più interessate al prodotto e/o servizio offerto. Negli ultimi 15 anni, infatti, il modo di pubblicizzarsi sul web è cambiato molto ed è passato dal “raggiungere più utenti possibili” al prevedere strategie mirate per arrivare al pubblico in target. La pubblicità selvaggia e indiscriminata di cui è stato fatto largo uso, adesso non è più vincente né accettata dai consumatori: parliamo dei blocchi pubblicitari prima del caricamento di una pagina web, di attese prima di poter visualizzare la pagina o il video di interesse, di obbligo a cliccare su un determinato banner prima di accedere al contenuto scelto…Ormai queste mosse, già poco tollerate da computer, lo sono sempre meno su smartphone e tablet: in questo caso, il contenuto viene proprio bloccato e l’utente finisce su un altro sito con il risultato che non tornerà sulla pagina che tentava di visualizzare poiché certo di non trovare lì ciò che stava cercando. Inoltre, gli utenti infastiditi e stanchi delle pubblicità invasive, si sono attrezzati con una serie di soluzioni, tra cui spiccano i software di ad blocking, che bloccano tutte le pubblicità liberando la navigazione da banner, click molesti e perdite di tempo.

Ma quali sono allora, oggi, le strategie più adatte per promuovere un brand, un’attività e un’azienda? I social, come Facebook e Instagram, permettono, ad esempio, di sponsorizzare i contenuti profilando gli utenti e le loro preferenze: in questo modo, aumenta la possibilità di ricevere click e visite al sito da persone davvero interessate all’offerta. Altra strategia è quella del content marketing ovvero proporre un determinato prodotto all’interno di un sito che parla del dato argomento: un blog di cucina che parla di un dolce con il miele e presenta un certo tipo di miele può invogliare gli utenti a saperne di più. Ovviamente, rimangono sempre validi i metodi pubblicitari offline che puntano a fidelizzare i clienti esistenti e a intercettarne di nuovi. Uno di questi è, senza dubbio, omaggiare i clienti con degli oggetti utili nella vita di tutti i giorni in occasione di festività, ricorrenze, fiere ed eventi con impresso il logo e il nome dell’azienda: si può trattare, ad esempio, di accendini personalizzati con stampa del logo e grafica a colori, un gradito omaggio che non finirà in un cassetto ma sarà utilizzato facendosi “ambasciatore” del brand.