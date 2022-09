Come funzionano veramente le slot machine? La parola agli esperti

Quante volte, guardando una slot machine, ci siamo lasciati cullare da curiosità e interrogativi ai quali, molto spesso, non riuscivamo a dare risposta? Quante volte ci siamo chiesti, infatti, come funzionano le slot? Come fanno a capire quando è il momento di erogare la vincita? Quali sono i meccanismi segreti, occulti, nascosti che sono al loro interno?

Finché queste domande vengono fatte a noi stessi o al massimo a qualche amico, il risultato possiamo immaginare quale sia. Risposte vaghe, silenzio imbarazzante se non addirittura fake news o leggende metropolitane. Proprio per fugare ogni equivoco e per fare chiarezza sul funzionamento delle slot machine abbiamo chiesto ad alcuni esperti di spiegarci i segreti del gioco.

“Una delle cose fondamentali da sapere – ci raccontano alcuni redattori del nuovo sito specializzato InfoCasino – è che l’elemento fondamentale nella creazione di una slot è la matematica. Per dirla con maggiore precisione l’elemento portante di tutto il sistema della slot è il RNG. Con questo acronimo si va ad indicare il Random Number Generator, un algoritmo che genera numeri in modo del tutto casuale e che governa l’alternanza dei simboli sui vari rulli. Pensate che l’algoritmo è in grado di sfornare 4 miliardi di numeri al secondo”.

Con questa spiegazione è possibile quindi smontare uno dei luoghi comuni più assurdi e insensati sul gioco d’azzardo, ovvero quello secondo il quale sarebbe prevedibile capire quando una slot machines sta per pagare. “Niente di più falso – spiegano ancora da InfoCasino – non esiste il concetto di “slot calda”, “slot fredda”, “slot che ha appena pagato” oppure “slot che sta per pagare”. Tutto è in mano all’algoritmo, alla casualità”.

Solamente questi aspetti ci fanno capire quanto sia complicata la creazione di una slot, così abbiamo chiesto agli esperti quanti sono i professionisti che lavorano alla nascita di questi strumenti. “Per creare le migliori slot in circolazione si impiega anche un anno di lavorazione. Gli apporti tecnici poi sono quelli di designer e matematici, tester e sviluppatori, configuratori e project manager, che deve supervisionare le attività tenendo sotto controllo tempi e costi. Insomma un vero e proprio team digitale di alto livello”.