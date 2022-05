Con il Sorrento al “Monterisi” si chiude un trionfale campionato per il Cerignola

Ultima sfida del girone H di serie D: nella 38^ giornata, l’Audace Cerignola riceve il Sorrento per concludere un campionato trionfale. Nel recupero di mercoledì, i ragazzi di Michele Pazienza hanno sconfitto 3-0 il Brindisi, evidenziando ancora una volta l’insaziabile fame di successi e vittorie, pur se quasi un mese fa si è celebrata la promozione in serie C. Si stanno rivelando ottimi allenamenti agonistici gli ultimi appuntamenti nel torneo per i gialloblu, che poi si concentreranno sul triangolare con Giugliano e Gelbison (rispettivamente vincitrici dei raggruppamenti G e I) della fase scudetto. Guadagnata la vetta lo scorso 5 dicembre con l’affermazione nello scontro diretto sul Francavilla, l’Audace non ha più mollato lo scettro del comando accumulando primati su primati, acquisendo il miglior attacco, la difesa meno battuta e la palma del capocannoniere, andata nuovamente a Giancarlo Malcore, autore di una doppietta ai messapici e salito a quota 23 nella speciale classifica. Nuovamente davanti al proprio pubblico, gli ofantini avranno l’obiettivo di centrare un ennesimo successo dilatando la serie utile attualmente a trentasette partite senza sconfitte fra campionato e coppa.

In previsione dell’appendice stagionale nella corsa al tricolore dilettanti, è probabile che il tecnico operi altre variazioni alla formazione iniziale, trattandosi peraltro della quarta gara in undici giorni e con il fattore caldo da considerare. Possibile la conferma fra i pali del cerignolano Fares, davanti si candidano Ciccone e Palazzo.

E’ ottavo in graduatoria il Sorrento, con 52 punti ottenuti ed un bilancio totale di quattordici vittorie, dieci pareggi e tredici sconfitte. I costieri fino ad un paio di turni fa erano perfino in lizza per centrare il quinto posto, ma i ko a Bisceglie e Nardò più il pareggio con la Casertana hanno fatto svanire tale ipotesi. Esonerato l’allenatore Cioffi, in panchina per le restanti uscite è stato promosso il mister della Juniores, Giulio Russo, il quale ha condotto la squadra nel ritorno al bottino pieno contro il Lavello. I rossoneri hanno nell’espertissimo (classe 1985) Ripa il miglior realizzatore con nove centri e, probabilmente, adotteranno il 4-4-2 quale schema tattico.

Nell’ultimo precedente a Cerignola, il 6 gennaio 2021, il match terminò 1-1: di Syku la marcatura gialloblu. Calcio d’inizio al “Monterisi” alle ore 16, con la direzione arbitrale affidata al sig. Tona Mbei, della sezione di Cuneo.