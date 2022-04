Con la sconfitta per mano di San Salvatore Telesino, l’Ares Flv Cerignola saluta la serie B1

Nel recupero disputatosi sabato 16 aprile al pala “Dileo”, l’Ares Flv Cerignola ha ceduto 1-3 alla Forex San Salvatore Telesino (18-25; 19-25; 25-23; 14-25 i parziali). La sconfitta nel match valido per l’11^ giornata del girone F sancisce la retrocessione in B2 della formazione ofantina, impossibilitata a rientrare nella corsa salvezza in una missione già di per sé complicatissima anche se fosse passata dai playout. Dopo cinque stagioni (due con la Libera Virtus e tre con l’attuale denominazione), il sestetto cerignolano saluta la terza serie nazionale, dopo aver sfiorato la promozione in A2 nella scorsa annata.

Venendo alla partita con le campane, la partenza ha sorriso alle sannite che si sono aggiudicate i primi due set. Bella la reazione delle rossogialloblu nella terza frazione, anche se di stretta misura riescono a riaprire temporaneamente i giochi. Nel quarto e decisivo periodo però, nuova accelerazione delle ospiti ed uno scarto stavolta più ampio per aggiudicarsi l’intera posta in palio. Malgrado l’amaro verdetto, anche due giorni fa l’Ares Flv ha esibito volontà e determinazione, non sfigurando al cospetto delle avversarie. Mercoledì si terrà la stessa sfida ma a campo invertito (ore 19) per il recupero del 22° turno, poi negli ultimi due weekend di aprile gli ultimi due impegni della regular season per chiudere il campionato.