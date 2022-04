Consiglio comunale, “problemi tecnici” sulla notifica a Pezzano. Si va a nuova seduta

Il consiglio comunale è aggiornato al prossimo 28 aprile e 3 maggio. Le motivazioni in alcuni difetti sulla convocazione al consigliere Rino Pezzano e nel numero totale dei consiglieri. A sollevare la questione è Paolo Vitullo in apertura. «Circa la surroga di Franco Metta (dimissionario) non mi spiego come mai non sia avvenuta nel primo consiglio comunale utile, questo, seppure vi sono 10 giorni di tempo – afferma Vitullo -. In più segnalo che il consigliere Pezzano non ha ricevuto convocazione. Chiedo pertanto di poter aver copia delle ricevute di notifica della convocazione, anche a mezzo Pec». Puntuale la replica del segretario comunale che precisa come le dimissioni abbiano un iter molto blindato. Le dimissioni giunte il 19 non hanno permesso la surroga, considerato che per il bilancio il consigliere deve avere 10 giorni prima la documentazione e non sarebbe stato possibile. Su Pezzano invece le Pec istituzionali hanno la ricevuta di accettazione e di consegna, dunque è facile, per la segretaria, verificare il tutto. Vitullo reputa «singolare» la motivazione che non ha portato alla surroga. Su Pezzano invece viene richiesta la documentazione che attesta la notifica. E’ poi Tommaso Sgarro a chiedere la sospensione del consiglio in attesa della documentazione e a chiedere all’assemblea se è possibile dar luogo ad un assise da 24 e non 25 consiglieri. Francesco Bonito precisa che la questione posta da Sgarro è giuridicamente interessante. «Io credo che la seduta anche non alla presenza dei 25 consiglieri assegnati sia valida» dice il primo cittadino. Intanto si giunge alla pausa.

Al nuovo avvio il consigliere Nicola Netti precisa come la questione dei numeri sia strutturale: «Non è questione di validità del numero legale – dice -. E’ questione strutturale: non ci sono i 25 attualmente in consiglio, al di là di presenze o assenze». Dalla maggioranza intervengono Giurato, Dalessandro – che definisce «azione di disturbo» la questione di Pezzano – e poi Valentino. Quest’ultimo parla di «atteggiamento strumentale dell’opposizione. Quando è stato convocato il consiglio eravamo 25. Poi ci sono state le dimissioni. Il problema non esiste. Andiamo avanti. Questo è un modo per bloccare il consiglio. Pezzano si attrezzasse con il suo software per aprire la Pec. Perché anche quello è strumentale. Per quanto mi riguarda se non viene più ci fa cosa gradita». Replica dura di Vitullo: «Abbiamo sospeso il consiglio per ricevere “solo” una copia dell’anagrafica della Pec che fa capo al consigliere Pezzano, dove c’è un indirizzo mail non una ricevuta. Questa mail è inesistente, ma non è tutto. Al consigliere Valentino ricordo che Pezzano rappresenta buona parte dell’elettorato di Cerignola. Andiamo a vedere il numero di consensi prima di fare certe affermazioni. Non solo mi prendete in giro dandomi un’anagrafica della Pec e non una ricevuta di invio o di ricezione. In più l’indirizzo comunicato è rinopezzano@ invece che roccopezzano@ come è scritto qui. Il vostro atteggiamento mi pare provocatorio e irrispettoso. Dovreste ringraziarci per questo chiarimento, perché questa criticità mette a rischio la validità di questa seduta».

Si susseguono gli interventi, con Mansi che lamenta la perdita di tempo e la mancanza di una parola chiara sulla possibilità di far procedere il consiglio. «Segretaria potete darci una risposta. Si o no?» chiede. Sgarro si aggancia: «si risponda sulla questione e la risposta la dia la segretaria. Non si può squalificare il ruolo dell’opposizione e avere certi atteggiamenti. Tutti i consiglieri comunali sono indispensabili. Per fare ordine sospendiamo e facciamo una conferenza dei capigruppo e capiamo cosa sta succedendo. In più aggiungo che non c’è stato un avviso pubblico su questo consiglio comunale e da regolamento ci dovrebbero essere. Visto che c’è stato un inciampo troviamo la soluzione, invece di individuare i colpevoli, che non siamo certamente noi». Chiude Francesco Bonito: «A mio avviso questo consiglio comunale è validamente e legittimamente convocato e una eventuale impugnativa del bilancio per vizio di composizione del consiglio comunale sarebbe certamente il modo peggiore di vivere il proprio ruolo di opposizione. Ciascuno di noi deve svolgere il proprio ruolo con lealtà. Rino Pezzano sapeva benissimo che oggi c’era questo consiglio comunale, sapeva benissimo che si discuteva il bilancio nell’interesse della collettività di Cerignola. Fa registrare la sua assenza per innescare questa verbosa contrapposizione. Credo che la proposta di una conferenza dei capigruppo sia onesta, sia giusta, sia condivisibile. Io ho espresso la mia opinione. Se pensate che altra debba essere la soluzione giuridica naturalmente io non farò alcuna polemica, né muoverò alcun rimprovero. Vuol dire che avremo approvato il bilancio con 15 giorni di ritardo». Si sospende per circa mezz’ora e si giunge ad un punto di svolta: la seduta è tolta e si comunica che le prossime riunioni di consiglio avverranno nei giorni 28 aprile e 3 maggio con suddivisione dei punti nelle due giornate.