«Conte a Cerignola», ma l’assessore Speranza scrive dal Comune. La polemica e poi le scuse

Scoppia la polemica attorno alla visita elettorale di Giuseppe Conte a Cerignola che si terrà il 2 settembre. Olga Speranza, assessore in quota Cinque Stelle nella Giunta Bonito, ha infatti inoltrato l’invito a partecipare all’iniziativa a sindaco, colleghi assessori e consiglieri utilizzando la carta intestata del Comune di Cerignola. L’opposizione ha contestato fermamente l’utilizzo di documentazione istituzionale per promuovere eventi di partito. Duro il segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Gianvito Casarella: «L’assessore alle Pari opportunità, Olga Speranza, dopo un anno in cui ha prodotto solo fogli bianchi, rompe il silenzio e con la carta intestata del Comune dà notizia di un evento elettorale con Giuseppe Conte. Sorvolando sul fatto che solo per lei Conte è onorevole, è evidente l’assenza di ogni senso delle istituzioni e rispetto, se si confonde lo sterile ruolo amministrativo con la campagna elettorale».

«Ormai non c’è più rispetto per le istituzioni che si rappresentano – scrive sul suo profilo Facebook Rino Pezzano (Avanti Cerignola) -. Premesso che Giuseppe Conte non è Onorevole, è inaccettabile che un assessore, con tanto di carta intestata del Comune di Cerignola, invii inviti per una manifestazione elettorale del leader del movimento politico di cui fa parte. Mancano i fondamentali, purtroppo». Gli fa eco Tommaso Sgarro (Noi): «Questa è nuova, ma racconta anche di tutta l’inadeguatezza possibile nel rivestire il ruolo istituzionale: l’assessore dei 5 stelle invia su carta intestata del Comune di Cerignola l’invito a partecipare alla manifestazione elettorale di Giuseppe Conte in città, appellandolo per giunta Onorevole, quando Onorevole non è, e con tanto di locandina con simbolo partitico allegata all’email…Qui non siamo al garbo istituzionale, ma alle comiche…Forse Conte farebbe bene a rendersi conto da chi, o forse è meglio dire da cosa, è circondato».

Nel pomeriggio arriva la replica dell’assessore Speranza che afferma di essere incorsa nell’errore in buonafede: «In relazione ad una lettera in carta intestata del Comune di Cerignola, contenente l’invito a partecipare alla visita del presidente del M5S Giuseppe Conte in città, voglio chiarire che si è trattato di un errore umano, in quanto mai avrei utilizzato un documento istituzionale per una comunicazione che in realtà era informale. Non è nel modus operandi del M5S nè della sottoscritta agire in questa maniera, al contrario di chi strumentalizza intere campagne elettorali utilizzando i mezzi istituzionali a propria disposizione. Mi scuso per il disguido e auspico che la questione possa chiudersi definitivamente, vista la mia più totale buona fede».