Continua in provincia di Foggia la campagna vaccinale anti Covid

Prosegue in provincia di Foggia la campagna vaccinale anti COVID per coloro che non sono ancora vaccinati o che devono completare il ciclo primario, ma anche per le persone che devono ricevere la terza dose e per la somministrazione della quarta dose (anche detta “seconda dose booster”) alle categorie target individuate dalle disposizioni ministeriali. La quarta dose deve essere effettuata a distanza di 120 giorni dalla terza dose. Al momento è destinata a tutte le persone di età pari o superiore agli 80 anni, agli ospiti delle strutture residenziali per anziani e alle persone con elevata fragilità di età pari o superiore a 60 anni. Il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla invita i cittadini non ancora vaccinati a a farlo. Invita, inoltre, coloro che hanno effettuato il ciclo primario a completarlo con la terza dose e, nel caso delle persone a rischio, con la quarta, utile a ripristinare i livelli di anticorpi.

“È grazie alla copertura vaccinale raggiunta – dichiara Piazzolla – se oggi registriamo un calo dei ricoveri e una sintomatologia generalmente più lieve. È importante però, non abbassare la guardia e continuare a seguire le disposizioni ministeriali relative alle vaccinazioni anti COVID”.