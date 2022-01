Continuano i successi internazionali del giovane baritono cerignolano Carmine Giordano. Lo scorso 14 dicembre, l’artista classe ’97, studente di canto presso il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, si è esibito presso Jubilee Park dell’Expo Dubai 2020 nell’ambito di un’iniziativa del Ministero dell’Università e della Ricerca organizzata per promuovere le eccellenze dell’Alta Formazione Artistica e Musicale. Non è la prima volta che il nostro concittadino calca le scene dei teatri mediorientali, già nel 2019 aveva preso parte ad una tournee in Kuwait e Bahrain. Prestigioso il palco così come il repertorio eseguito assieme all’Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani diretta dal M° Luisella Chiarini, un omaggio ai grandi compositori dell’800 e del primo ‘900 italiano che spazia da Donizetti a Rossini, da Puccini a Verdi, passando per Bellini e Mascagni. A dividere il palco con Carmine altri quattro giovani talenti: le soprano Martina Tragni e Sara Fulvi e i tenori Kristian Marusić e Oronzo D’Urso. Ai microfoni de lanotiziaweb.it, il giovane baritono ci ha raccontato in esclusiva di questa sua nuova emozionante esperienza.

Come si è presentata l’occasione di partecipare a questo evento internazionale?

«Tutto è iniziato quando è stato indetto un concorso nazionale da parte dell’ONCI per selezionare cinque cantanti da mandare a Dubai. Ho affrontato l’audizione presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma che ha visto vincitori me ed altri quattro cantanti selezionati tra tutti i conservatori italiani».

Come ha accolto il pubblico la vostra performance?

«È stato bellissimo potersi esibire davanti a una platea internazionale, quella dell’Expo. Il pubblico dell’emirato è stato accogliente, caloroso e quando il concerto è terminato ci ha chiesto un bis. C’è stato davvero molto entusiasmo da parte loro perché la musica italiana è amatissima in ogni angolo del pianeta».

Nonostante la tua giovane età, nel 2019 sei già stato ambasciatore della musica e della cultura italiana all’estero. Che emozioni hai provato in questa tua seconda volta?

«Ero emozionatissimo, ma quando sono salito sul palco ho trovato la sicurezza e la decisione necessarie per affrontarlo. Nonostante tutto mi sono sentito nel mio mondo e a mio agio».

Il 2021 però per Carmine ha riservato anche delle soddisfazioni in patria: a dicembre, infatti, è stato insignito del premio “Amore per la Musica”, riservato al miglior giovane cantante di età massima di 26 anni per l’edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico “Niccolò Piccinni”. Un altro riconoscimento per il baritono cerignolano che il 5 gennaio porterà in scena a Matera ‘Cambiale di Matrimonio’, una farsa musicale del giovane Rossini, col M° Domenico Colaianni.

