Convocata per domani mattina una seduta del Consiglio comunale di Cerignola

É stato convocato il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, per lunedì 21 novembre 2022, alle ore 09:30 in prima convocazione, e occorrendo per martedì 22 novembre alle ore 10:30 in seconda convocazione, nell’Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Comunicazioni;

2. Approvazione verbale seduta precedente (28.09.2022)-Art. 67 del Regolamento del Consiglio Comunale;

3. Recepimento e applicazione della Legge Regionale n. 20 del 12 Agosto 2022 “Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale 26 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”;

4. Recepimento modifiche alle LL.RR. Puglia n. 56/80 e n. 20/2001, introdotte con LL.RR. Puglia n. 56/80 e 20/2001, introdotte con LL.RR. n. 39 del 30/11/2021 e n. 51 del 31/12/2021. Approvazione modifiche al PRG vigente, ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera e-ter della L.R. n. 20/2001, così come modificata dall’art. 54 della L.R. n. 51 del 31/12/2021 e n. 28/2016;

5. Approvazione modifiche di perimetrazione e precisazioni tracciati viari del vigente PRG ai sensi dell’art. 12, comma 3 della L.R. n. 20/2001 su Via Pineto;

6. Riconoscimento della cittadinanza onoraria del Comune di Cerignola per tutti i minori stranieri residenti a Cerignola, nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti o nati all’estero, ma che abbiano completato almeno un ciclo scolastico o un percorso di formazione professionale in istituti appartenenti al sistema educativo di istruzione e di formazione italiano, come speciale forma di riconoscimento del loro ruolo di coesione tra popoli e culture diversi e per affermare pienamente le libertà fondamentali delle persone;

7. Approvazione della convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio assistenziali per l’attuazione del Piano Sociale di Zona 2022-2024-Ambito Territoriale Cerignola;

8. Ratifica variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con Atto n. 253/2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000;

9. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi ex art. 194 lett. e) D.Lgs. 267/2000 per prestazioni professionali legali esterni all’Ente.

10. Impiantistica di C.da Cafiero e garo di ARO: indirizzi, proposte e determinazioni.

Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.