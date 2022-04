Coppa Italia, Audace Cerignola-Cittanova posticipata al 30 aprile alle ore 16

Il match fra Audace Cerignola e Cittanova, valido per i quarti di finale della coppa Italia di serie D e in programma domani, è stato posticipato a sabato 30 aprile, con calcio d’inizio alle ore 16. La formazione calabrese infatti, fra un giorno sarà impegnata in un recupero del suo girone di appartenenza, rendendo così obbligatorio lo spostamento della gara. Approfittando della sosta del campionato in quel weekend, le società si sono accordate per disputare la sfida come detto al 30 aprile, nella cornice dello stadio “Monterisi”.