Covid a Cerignola: 1735 attualmente positivi

«Questa settimana il monitoraggio degli attualmente positivi nella città di Cerignola ci ha dato indicazioni rassicuranti con una inversione di marcia tanto attesa: il numero dei contagi inizia a scendere, ma non dobbiamo e non possiamo abbassare la guardia. Mentre una settimana fa abbiamo raggiunto quasi quota 2000, ad oggi, come comunicato dalla Prefettura di Foggia, a Cerignola vi sono 1735 positivi e 84 persone risultano essere in quarantena fiduciaria». A scriverlo il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito.

«Come Amministrazione Comunale ci siamo attivati sin da subito per invogliare i nostri concittadini a vaccinarsi, trasformando il Pala Tatarella in un hub vaccinale: dal 14 dicembre 2021 ad oggi all’interno della struttura sono stati effettuati 10.572 vaccini. È un buon segno che testimonia la maturità ed il senso di responsabilità dei cerignolani, che in massa hanno preferito, giustamente, di affidarsi alla medicina e alla scienza. Per affrontare questa particolare fase pandemica confido nel medesimo buonsenso dei miei concittadini: continuiamo a vaccinarci e rispettiamo tutte le indicazioni protocollari – dalle mascherine al distanziamento- per tornare quanto prima alla normalità. Come più volte sottolineato dagli esperti, la variante Omicron si è rivelata essere più contagiosa, ma al contempo anche meno aggressiva soprattutto in presenza di pazienti vaccinati, che mostrano sintomi assai blandi. Anche per questo auspichiamo che la conta dei positivi – che aveva un senso imprescindibile quando il virus ci ha sorpresi disarmati durante la prima ondata- sia uno strumento sempre meno utilizzato o strumentalizzato. Conviviamo in sicurezza col virus e riprendiamoci i nostri spazi. Soprattutto, non abbassiamo la guardia proprio adesso».