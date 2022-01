Covid, FdI: «l’amministrazione continua a non informare»

In una nota stampa Fratelli d’Italia ritorna sulla mancata diffusione dei dati di contagio da Coronavirus. «Nelle scorse settimane abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di riempire il silenzio, di riattivare il Coc, di informare la cittadinanza sull’aumento dei contagi Covid» dicono i meloniani. «Solo in un caso il sindaco ha ritenuto di affrontare vagamente il tema – proseguono -, non fornendo numeri, bensì rassicurando in modo generico. Non viene data alcuna informazione istituzionale sul centro vaccinale, sull’andamento dei contagi, sugli eventuali provvedimenti a ridosso dell’apertura delle scuole. L’unica risposta è stata la disinfestazione di un privato, autorizzata dal Comune: un provvedimento meritorio ma dalla inefficacia abbondantemente dimostrata in questi 24 mesi di pandemia».

