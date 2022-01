Nel giorno della vigilia, arriva la notizia del rinvio a data da destinarsi dell’incontro fra Dinamo Molfetta e Brio Lingerie Pallavolo Cerignola, in programma domani alle ore 19 e valido per l’ottava giornata del girone A di serie C. Il match non si giocherà a causa di una positività al Covid riscontrata nella formazione adriatica e dunque non potrà esserci per le fucsia di Michele Valentino il primo impegno agonistico ufficiale del nuovo anno.

