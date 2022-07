Dal Consiglio regionale ok alla mozione per istituzione nuove Stroke Unit a Cerignola e San Severo

Il consiglio regionale della Puglia ha approvato la mozione presentata come primo firmatario il consigliere regionale Paolo Dell’Erba sull’istituzione di nuove Stroke Unit di primo livello. “Devo ringraziare l’assessore alla Sanità Lopalco ed il suo successore Palese per aver agito in questi ultimi mesi con la Asl e le strutture sanitarie di competenza per dare risposta alla mia mozione sull’istituzione di Stroke Unit di primo livello (cioè Unità Ospedaliere per il trattamento dei pazienti con ictus) a San Severo e Cerignola ed il potenziamento di Foggia. Molto è stato fatto ma bisognerà continuare su questa strada anche per Cerignola e per altri centri della Puglia che avanzeranno richiesta”. Dell’Erba, però, evidenzia anche un aspetto ancora più importante legato ai lavori del consiglio regionale.

“Situazioni di emergenza, soprattutto legate al mondo sanitario, non dovrebbero essere affrontate in consiglio con un così grave ritardo che in molte occasioni determina un superamento della mozione stessa (a volte per un miglioramento della situazione, molte altre volte per un ulteriore peggioramento che ne determina quasi un paradosso). Dopo la presentazione di questa richiesta e le azioni messe in atto a mezzo stampa, qualcosa è stata fatta per l’ospedale di San Severo e l’ampliamento di posti letto per il Policlinico di Foggia, ma siamo solo ad un primo passo rispetto alle reali necessità di comunità come quella di Cerignola. Ecco perché mi auguro che la maggioranza sarà in grado di avere i numeri in aula per affrontare questioni importanti sollevate anche dalle mozioni dei consiglieri”, conclude Dell’Erba.