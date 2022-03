Dal sogno al progetto, sempre più vicini gli Europei under 21 di volley a Cerignola

E’ sempre più vicina l’assegnazione alle città di Cerignola e Andria dell’organizzazione degli Europei under 21 femminili di volley. Dopo l’ufficialità della candidatura avanzata dalle due Amministrazioni comunali, di seguito una nota stampa firmata da Matteo Russo, presidente della Pallavolo Cerignola, che ricostruisce l’iter di progettazione e preparazione del percorso.

La notizia ormai si è diffusa e seppur non ancora in maniera ufficiale posso confermare che Cerignola, assieme ad Andria, si appresta ad ospitare le fasi finali dell’Europeo Under 21 Femminile in programma il prossimo Luglio. Un’idea nata lo scorso ottobre grazie alla sinergia con il Presidente Regionale Fipav Paolo Indiveri, che ringrazio per l’importante opportunità che mi ha prospettato. Ho accolto di buon grado il suo invito a provare a candidare Cerignola come sede di questa manifestazione importantissima e mi sono messo subito al lavoro interessando le Amministrazioni Comunali di Cerignola ed Andria, altra città legata alla Pallavolo Cerignola grazie al lunghissimo rapporto di sponsorizzazione che ci unisce agli imprenditori andriesi. Credo che questo grande progetto sia stato possibile, oltre che al rapporto di stima che mi lega al Presidente Indiveri, al grandissimo lavoro che le Società Sportive cerignolane hanno svolto in questi anni. I numerosi successi di Pallavolo Cerignola, Udas ed Flv delle ultime 10 stagioni sportive hanno acceso un riflettore più che positivo sulla nostra città, vero riferimento del volley Pugliese e non solo.

La palla ora è nelle mani dell’Amministrazione Comunale che dovrà impegnarsi a garantire strutture ricettive, trasporti e soprattutto il Palazzetto dello Sport che necessita di alcuni interventi per essere ritenuto idoneo ad ospitare la manifestazione. Tutte le risorse umane e le conoscenze della Pallavolo Cerignola saranno a disposizione della Federazione Italiana Pallavolo per la riuscita di questo evento sportivo eccezionale. Non ci resta che attendere, sperando nell’ufficialità che sarà resa nota nelle prossime settimane. È una grande opportunità per la nostra città, spero si possa lavorare in sinergia coinvolgendo tutte le eccellenze locali.