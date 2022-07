“Dalla Torre al tramonto”, viaggio tra musica e sapori a Torre Alemanna

Ritornano le serate di condivisione e conoscenza a Torre Alemanna, alla scoperta del nostro territorio e dei suoi sapori, per vivere una piacevole serata all’insegna della musica e delle eccellenze enogastronomiche a Km 0 del territorio di Capitanata. Musica e gusto che si uniscono per far trascorrere piacevoli momenti sulla terrazza medievale dell’insediamento teutonico che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende dei cavalieri legati all’imperatore Federico II. “Dalla Torre al tramonto” è la nuova iniziativa che attraverso l’aperitivo in terrazza vuole valorizzare e promuovere le eccellenze storiche, architettoniche ed enogastronomiche del nostro territorio.

L’evento si svolgerà mercoledì 6 luglio 2022, a partire dalle ore 18.30, presso il Polo Museale di Torre Alemanna, a Borgo Libertà (Cerignola), su iniziativa della società cooperativa Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola, che trasformerà la terrazza di Torre Alemanna in una sala a cielo aperto in cui lasciarsi accompagnare da un DJ set e degustare prodotti solidali realizzati da Ortovolante e prodotti enogastronomici realizzati dalla cooperativa sociale Altereco sui beni confiscati alla mafia di “Terra Aut” e “Michele Cianci”. A curare la degustazione sarà proprio la cooperativa Ortovolante che coniuga i temi dell’agricoltura sociale e dell’ambiente con quelli dell’inclusione socio-lavorativa di persone con disagi diversi. Per avere informazioni e prenotare è possibile chiamare al 392.9927977 o scrivere una mail all’indirizzo torrealemanna@reteoltre.it